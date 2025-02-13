筆者の友人のF美は、退職祝いを兼ねて実父にバレンタインの高級チョコレートを贈りました。翌年、なぜか義妹から驚きの連絡が……。贈り物がきっかけでトラブルに巻き込まれてしまった友人の体験談をお届けします。 実父に高級バレンタインチョコをプレゼント 離婚後、しばらく女性不信になっていた弟でしたが、最近再婚が決まったそうです。今度こそ幸せになってほしいと願うF美さんでした。頂き物にケチをつける