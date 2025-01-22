（台北中央社）21日未明、南部・嘉義県を震源に起きたマグニチュード（M）6.4の地震で、中央気象署（気象庁）は22日、同日午後0時までに起きた余震は74回に達したと明らかにした。嘉義県政府は、地震後に通行止めとなった道路について、いずれも復旧したと発表した。南部・台南市政府によると、地震により損壊したとみられる建物は53戸に上ったという。気象署によれば、余震のうちM4以上の地震は19回起きた。余震の震源は主に台南