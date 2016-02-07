台湾南部地震
『台湾南部地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月5日
2016年2月14日
2016年2月13日
2016年2月12日
2016年2月11日
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馬英九総統、台湾の防災対策について「日本に学ぶべき」
「日本に学ぶべきことは少なくない」と語り、災害対策の重要性を強調
中央社フォーカス台湾
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台南の頼清徳市長が日本の迅速な援助に感謝「本当にありがとう」
同市の頼清徳市長は11日、Facebookで「本当にありがとう」と感謝
中央社フォーカス台湾
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台湾の地震で倒壊したマンションをバックに記念撮影 女性2人に批判
倒壊したマンションをバックに記念撮影をした女性2人が批判を浴びている
Record China
2016年2月9日
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台湾南部地震で倒壊したマンションの建設業者3人を逮捕へ 手抜き工事か
検察は建設業者の元社長ら3人を業務上過失致死などの容疑で逮捕する方針
日テレNEWS NNN
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台湾外務省が地震に対しての日本の支援に感謝「自らの痛みと思ってくれた」
文章で、日本の人々は自らの痛みと思い支援をしてくれたと述べた
サーチナ
2016年2月8日
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台湾地震を報じる日本のマスコミに苦言 大きな被害を望んでいるようにも…
台湾南部地震で「『大きい被害であってほしかった』と望んでそう」と指摘
トピックニュース
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台湾地震発生から52時間、女性1人を救出 今も110人以上の行方わからず
今も110人以上の行方が分からず、ビルが倒壊した現場では捜索が続いている
日テレNEWS NNN
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台湾南部地震 死者26人負傷者516人安否不明の住人124人に
負傷者は516人、安否不明の住民らは124人に上っている
読売新聞オンライン
2016年2月7日
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高須克弥氏 日本のフリーメーソンが台湾に援助する決定を下したと報告
Twitterで7日、京都の支部が全面援助することを決議したと明かした
トピックニュース
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台湾南部地震から丸一日 死者24人は16階建ての同じビルで犠牲に
死者26人のうち、24人は16階建てのビルで犠牲になった
日テレNEWS NNN
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リン・チーリンが故郷の台湾南部の地震被害に心痛 かすり傷も報告
Facebookで「どうか天のご加護がありますように」と書き込んでいる
Record China
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高須克弥院長 大地震の台湾に1000万円を寄付「台湾と日本は親友」
6日、「とりあえず日赤を通じて、いま一千万円台湾に送った」とツイート
スポーツ報知
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台湾地震で日本の「予備調査チーム」が到着、現地で反響
7日午前には台南市に入り、市職員らとマンション倒壊現場などを視察した
中央社フォーカス台湾
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台湾南部で起きた地震 死者は18人で負傷者は505人に
新たに4人の遺体が見つかり死者は18人、負傷者は505人に及んでいる
読売新聞オンライン
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台湾南部で起きた地震 救出相次ぐも倒壊したビルにまだ130人超
103人は下敷きになった棟におり重機を投入しない限り、救出は難しいという
中央社フォーカス台湾