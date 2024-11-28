メタンフェタミンを染みこませた牛の着ぐるみ/ Us Department of Justice/handout/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦検察は２６日、カリフォルニア州の男をロサンゼルス国際空港で逮捕したと発表した。男はオーストラリア行きの飛行機に搭乗する際、メタンフェタミンで覆われた３２キロ以上の衣類が入ったスーツケース２個を預けようとした疑いがある。訴状によると、この男は今月６日、ユナイテッド航空シドニー行きの便でピンク