中国北東部の黒竜江省で18日早朝、巨大な野生のトラが姿を現し、農家の敷地内にいた男性を襲おうとした。男性は金属製の門に守られて無事だったが、当時の監視カメラの映像がSNSで拡散して注目を集めている。中国のニュースメディア『Sixth Tone』などが報じた。【この記事の動画を見る】18日の午前6時過ぎ、黒竜江省七台河市の勃利県にある農村で、野生のシベリアトラが目撃された。当時の様子は監視カメラが記録しており、巨大な