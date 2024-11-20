「103万円の壁」の見直しについて、自民・公明・国民民主による協議が継続されています。地方では、子育てや教育など、行政サービスへの影響を懸念する声が広がっています。【写真を見る】“年収の壁”で「退職を検討」医療を提供する訪問看護事業者は人材確保に苦慮 地方からは“税収減”に懸念の声も【news23】「退職しようかと」訪問看護の現場にも“年収の壁”97歳の篠原繁造さんは、心臓にペースメーカーが入っており、