今回注目したのは、ダイソーの系列店「THREEPPY（スリーピー）」で見つけたコースター型「カップウォーマー」。気温が下がってくると、温かい飲み物がすぐに冷めてしまう！ という悩みを解決してくれる便利なアイテムをレビューしていきます。◆THREEPPYの雑貨が大人かわいいTHREEPPY（スリーピー）は、ダイソーが手がけるブランドのひとつ。トレンドのくすみカラーを使ったインテリアやファッション小物、食器など、ダイソー