フィギュアスケーター・本田真凜（23）が9日までに自身のTikTokを更新。交際中の同じくフィギュアスケーター・宇野昌磨（26）とカップルダンス動画を披露し、呆れ声が続出している。「TikTok初心者にして高難易度に挑戦wwwwwwww」と記された動画で2人は、頭と顔回りがすっぽり隠れるフードを被りサングラス姿で登場。コミカルなBGMに乗せて交互に揺れたり、手を取り合って飛び跳ねたりと仲睦まじいダンスを披露していた。2人の順調