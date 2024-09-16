職場では降格人事、給与カット、ハラスメント告発などのリスクにさらされ、家庭では夫婦不和、介護、更年期障害や健康不安に苛まれる50代たち。現代の中高年を襲う強烈な孤独感と不安の実態に迫った。◆更年期障害からうつ状態に…医療系企業の広報サポート業を営む長谷川幸次さん（54歳）は更年期障害からうつ状態に陥ったひとりだ。「4年ほど前、取引先のコロナ倒産がきっかけで、今いる会社が約3000万円の赤字を抱えることに。