大事なものを誰かに盗まれたら…。とてもショックですよね。まさか、盗まれるなんて思いもしない車。皆さんはどんな防犯対策をしていますか？近年、プロの窃盗グループによる、車の盗難被害が相次いでいます。わが家は大丈夫という安心で、盗難対策が不十分になってしまってはいませんか？高額なものですし、生活に欠かせない車。ぽよ母(@poyohaha)さん一家は大事な車を盗まれてしまいます。『クリスマスに車を盗まれた話』