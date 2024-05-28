ロサンゼルスタイムズ（電子版）は5月22日、「Dodgers star Shohei Ohtani buys La Canada Flintridge mansion from Adam Carolla for $7.85 million」（ドジャースのスター、大谷翔平がラ・カニャーダ・フリントリッジの邸宅をアダム・カローラから785万ドルで購入）との記事を配信した。＊＊＊【写真19枚】「凄まじすぎる…」”13億円”豪邸の圧倒的な威容公開されている実際の写真をみるたちまち日米のメディアが相次い