ハマスに拘束された人質の即時解放を求めてイスラエルの議会近くに集まった人々/Ronen Zvulun/Reuters（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスは１１日までに、停戦交渉の第一段階で必要とされる人質４０人の居場所を現在特定できていないことを示唆した。イスラエルの当局者や交渉に詳しい情報筋が明らかにした。把握されている以上の人質が死亡している恐れがある。交渉当事者らが示した枠組みでは、戦闘休止の最初の６週間でハマスは人質