伊藤のパリ五輪落選に中国メディアも衝撃を受けているようだ(C)Getty Images日本卓球協会が2月5日、パリ五輪の代表候補予定選手を発表し、女子の団体戦メンバーとなる3枠目に15歳の張本美和（木下グループ）を選出した。これにより、伊藤美誠（スターツ）の代表落選が決定し、3大会連続五輪出場の可能性が消滅した。【動画】中国の名手と繰り広げた激闘 伊藤美誠のハイレベルなラリーシーン伊藤は先月末に開催された全日本選手