　田中マルクス闘莉王氏デイリースポーツ

闘莉王氏がFW浅野拓磨を糾弾「恥かかすな！」バーレーン戦で怒り収まらず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 田中マルクス闘莉王氏が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新
  • 日本が3−1で勝利したバーレーン戦に言及し、好機を逃した浅野拓磨を酷評
  • 「プロだよ、海外でやっているんでしょ？」「恥かかすな！」と糾弾した
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