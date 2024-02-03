何か悩みなどあれば友人に相談する、という人は多いですよね。ですが時に注意が必要なことも……。今回は、夫との離婚を友人に相談したときの、友人のありえない発言について紹介します。「前からあんたの旦那さん、狙ってたんだよね」「夫との関係に悩んでいて、離婚が頭をよぎることがあった。で、それを独身の友人に相談したときのこと。『そっか、大変なんだね』『離婚も離婚で大変だから、慎重に考えなよ』とか言われるかと思