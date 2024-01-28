「好きな人がいるなら、いい歌をつくってあげるわ」─。【写真】ハイボール飲んだ!? ドラマ打ち上げで笑顔はじける吉高由里子が眩しすぎる藤原道長に向かって、そう言葉をかけたのは紫式部。これは、1月7日にスタートしたNHK大河ドラマ『光る君へ』の一場面だ。『源氏物語』の作者である紫式部の半生を描くが、それを演じるのが初の大河主演を務める吉高由里子。「初回の平均視聴率は、これまでの大河ドラマ歴代最下位となる12・