12月24日(日)に中山競馬場で行われる有馬記念(3歳上・GI・芝2500m)の指定席抽選倍率が13日、JRAより発表された。三世代ダービー馬対決や、スターズオンアース、ジャスティンパレスなど豪華メンバーが集結するほか、ラストランが発表されているタイトルホルダーの引退式がレース後に行われるとあって、スマートシートでも倍率は50倍を超え、毎年人気のボックスシー