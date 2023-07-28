7月29日開催の『隅田川花火大会』（テレビ東京）と、8月5日開催の『なにわ淀川花火大会』（テレビ大阪）が、各地上波生中継に加えて、民放公式テレビ配信サービス「TVer(ティーバー)」でもライブ配信を行う。両大会ともにTVerでライブ配信されるのは初めての試みとなる。【写真】安室奈美恵さん、浴衣姿でお忍び来場花火ショーを3万人と楽しんで引退コロナ禍で中止を余儀なくされてきた東京の夏の風物詩『隅田川花火大会』は