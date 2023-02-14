ユニクロは5月、千葉県鴨川市の医療法人鉄蕉会 亀田総合病院の敷地内に、「ユニクロ 亀田総合病院店」をオープンする。この店舗は、売場面積約60坪の独立した建物で、病院を訪れる人々に加え、近隣の一般の消費者にも利用できる店舗になっている。亀田総合病院は、千葉県南部の高度急性期医療を担う基幹病院とのこと。江戸時代寛永年間から同地で医業を営み、現代では「Local＆Global」をビジョンに掲げ、2009年には国際的な医療機
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