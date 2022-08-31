桃が旬なシーズンですが、ちょっとお高いイメージがありませんか？地元である福島県の風景やおすすめスポットの写真を発信しているBeKoさん（＠t_beko）が、桃がお得に買える「この時期になると出現する福島最強の自販機」を紹介したところ19.5万いいねを超え話題となりました。 【画像】19.4万いいねと話題になった最強の自販機には桃がゴロゴロと入っている 安すぎる！驚きの声にも地元民は「これが普通」 桃が旬
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