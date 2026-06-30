【千代田区・秋葉原のパートナーシップ企業・店舗募集】株式会社CELLORB、本社を秋葉原へ移転。eスポーツカルチャーを起点とした新たな地域経済圏の創出へ

株式会社CELLORB

「ゲームの力で、世界をつなげる / Connect the World through Play」をミッションに掲げ、eスポーツ関連事業を展開する株式会社CELLORB（本社：東京都千代田区外神田、代表取締役CEO：佐久間衡）は、さらなる事業拡大およびコミュニティ基盤の強化を目的にオフィスを秋葉原エリアへ移転し、新オフィスでの業務を開始いたしました。

オフィス移転先となる秋葉原は、エンターテイメント、サブカルチャー、テクノロジーが深く融合し、常に新たな挑戦と価値が生まれ続ける場所です。この熱気あふれる地を新たな拠点とし、千代田区、秋葉原地域との結びつきをより一層深めることで、eスポーツを起点とした新たな経済圏とコミュニティの創出を目指します。

今後、行政、地域団体、地元企業、地元店舗、教育機関と連携し、eスポーツを活用した地域活性化を目指し、地域の皆様と共に秋葉原ならではのeスポーツカルチャーを育んでまいります。

■ オフィス利用予定

新オフィスは、以下の用途を中心に活用し、さらなるエンターテインメントの創出とファンとの交流拠点として機能させます。

■ パートナーシップ企業の募集

- ファン交流拠点としての活用：定期的なファンイベントやコミュニティミーティングを開催し、直接のコミュニケーションを通じてファンとの絆を深めます。- 選手の日々の練習環境：トッププレイヤーが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、最新の練習環境を整え、競技力向上に努めます。- 撮影・コンテンツ制作スタジオ：YouTubeや配信プラットフォーム向けのコンテンツ制作、動画撮影など、高品質な発信を行うためのスタジオ機能として活用します。

本拠点の移転に際し、地域社会に新たな熱狂と価値を共に創出していただけるパートナー企業様および地元店舗様の募集を広く開始いたします。当社が有するeスポーツの基盤とファンコミュニティを活かし、公式戦のパブリックビューイングやタイアップ施策など、地域をともに盛り上げてくださる皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

＜対象となる企業・店舗様＞

- 千代田区・秋葉原エリアの店舗・商業施設様：公式戦のパブリックビューイング（観戦イベント）の共同開催や、所属クリエイターを活用した店舗誘客・タイアップに関心のある飲食店、アミューズメント施設、商業施設様。- 千代田区・秋葉原エリアの企業・団体・自治体様：千代田区・秋葉原周辺の地域活性化やコミュニティ支援につながる共同施策を模索されている、企業・団体・自治体様。当社と連携した事業開発やマーケティング活動を展開したい企業・団体・自治体様。

お問い合わせはこちらまで：info@cellorb.jp

■ 株式会社CELLORB 概要

本社所在地：東京都千代田区外神田4丁目5-4

代表者 ：代表取締役CEO 佐久間 衡 / 代表取締役CESO 豊田 風佑

公式サイト：https://cellorb.jp

■ VARRELについて

VARREL（バレル）は、株式会社CELLORBが運営するプロeスポーツチームです。世界王者をはじめトッププレイヤーが多数所属し、世界一を目指して戦い続けています。チーム、ファン、スポンサーなど、VARRELを応援するすべての人が一体となる「ALL VARREL」を掲げ、ゲームを起点に人と人、文化と文化をつなぎ、その楽しさや魅力を広げながら、ともに熱狂と感動を生み出し続け、eスポーツを持続可能な文化へと発展させていきます。

公式サイト：https://varrel.jp