【Coming Soon】7月に全国5エリアに新店舗を順次オープン決定！(東京都・千葉県・群馬県・愛知県・宮城県）

株式会社SENKA

株式会社SENKAは、2026年7月1日（水）より、全国5エリアに「買取専科」の新店舗を順次オープンいたします。

当社はこれまで全国60店舗（2026年6月現在）を通じて、多くのお客様の大切な想いを繋ぐお手伝いをしてまいりました。

今回の5エリアへの順次出店により、さらに多くの方へ「安心・手軽な査定」をお届けできる体制が整います。

本格的な夏を前に、ご自宅の整理や生前整理、眠っているコレクションの見直しを検討される方が増える季節です。

金・貴金属やブランド品など、手元にあるお品物の価値を地域の皆様に丁寧にお伝えできるよう、誠心誠意努めてまいります。

「～心に寄り添う、満足査定しませんか？～」というコンセプトのもと、初めての方でも安心してご来店いただけるよう、お一人お一人のお気持ちに配慮した温かいサービスを提供いたします。

Coming soon... 2026.7.1 START

古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前にぜひご相談ください！

どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。

他店でお断りされたお品物でも、「買取専科」ならお買取り可能です！

2026年7月のオープン新店情報

2026年7月1日(水)オープン

【千葉県】

買取専科 マーヴ行徳店

〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目4-13 M'av行徳1階 (https://maps.app.goo.gl/H2dVKV6iVtndRFbc9)

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：0120-847-731

URL：https://kaitori-senka.co.jp(https://kaitori-senka.co.jp/)

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。

【群馬県】

買取専科 フレッセイ朝日町店

〒371-0014 群馬県前橋市朝日町3-21-10 フレッセイ朝日町店1階(https://maps.app.goo.gl/d6sov9wF7sU8knkG7)

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：050-8888-5078

URL：https://kaitori-senka.co.jp(https://kaitori-senka.co.jp/)

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。

【宮城県】

買取専科 リオーネ古川店

〒989-6163 宮城県大崎市古川台町9-20 リオーネ古川1階(https://maps.app.goo.gl/gybTYrDukvB2axiQA)

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：070-6557-1703

URL：https://kaitori-senka.co.jp(https://kaitori-senka.co.jp/)

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。

2026年7月3日(金)オープン

【愛知県】

買取専科 名古屋池下店

〒464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡1丁目4-24 ラポールニュー池下1階(https://maps.app.goo.gl/SFr16cFxQcieFZAy7)

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：090-4337-3621

URL：https://kaitori-senka.co.jp(https://kaitori-senka.co.jp/)

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。

2026年7月中旬予定

【東京都】

買取専科 三軒茶屋店

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目16－5 サイトウビル1階(https://maps.app.goo.gl/WcBt22K4W214YL229)

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：042-313-5107

URL：https://kaitori-senka.co.jp(https://kaitori-senka.co.jp/)

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。

【愛知県】

買取専科 高針店

〒465-0068 愛知県名古屋市名東区牧の里2丁目706 高針中央マンション1階(https://maps.app.goo.gl/dtd5QrxPqY7mUNPa7)

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

URL：https://kaitori-senka.co.jp(https://kaitori-senka.co.jp/)

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。

オープン記念キャンペーン

各店舗のオープン記念キャンペーンに関する最終確定情報は、それぞれのオープン日当日にあらためて発表いたします。

会社概要

会社名： 株式会社SENKA

代表者： 代表取締役 栗田康弘

本社所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル10F

電話番号：0120-847-731

設立： 令和5年5月

事業内容： 貴金属・ブランド品買取、リサイクル「買取専科」の運営、およびフランチャイズ（FC）事業の展開