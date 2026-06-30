キッズランド２０２６

公立大学法人島根県立大学

２０２６年７月２５日（土）１０時から１２時 島根県立大学松江キャンパス表現演習室（２号館２階）において、キッズランド２０２６を開催いたします。

キッズランドでは、島根県立大学短期大学部保育学科の学生が、子どもたちに楽しんでもらえる活動を企画・運営します。制作や遊びなど、親子で参加できる内容を予定しています。学生が日頃の授業で学んでいる保育の知識や技術を生かしながら、子どもたちが安心して参加できる場をつくります。

保育者を目指す学生たちが、自分たちで内容を考え、準備し、当日の運営まで行う点が見どころです。子どもたちの反応に寄り添いながら関わる学生の姿や、親子で一緒に楽しめる温かな雰囲気も魅力です。子どもたちがさまざまな活動を通して、遊ぶ楽しさや表現する楽しさを感じられるイベントです。

事前申込は不要です。入場無料で、どなたでもご参加いただけます。当日は直接、島根県立大学松江キャンパス2号館2階の会場へお越しください。

E-mail：y-nagase【ｱｯﾄ】u-shimane.ac.jp ※ｱｯﾄを@に変えて送信してください。

Tel：0852-20-0243（直通）

0852-26-5525（代表）