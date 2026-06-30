経営者・自営業・自由業のX活用は二極化、58.8%がアカウント未保有・運用層の65.0%が生成AI利用

ベイワークス株式会社

ベイワークス株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：河野陽介）は、AI執事サービス「セバスチャンス」の提供開始に向け、全国の経営者・役員、自営業、自由業500名を対象に「経営者・自営業・自由業のX活用実態調査2026」を実施しました。

調査では、全体の58.8%が「Xアカウントを持っていない」と回答しました。一方で、現在、事業や仕事でX運用に関与している80名に絞ると、65.0%が生成AIを日常的または時々利用しており、71.25%が「基本的に明示」「重要投稿では明示」「問われた場合に説明」のいずれかを選択しました。

本リリースでは主要結果を簡潔に紹介し、詳細な設問別グラフ、属性別の参考傾向、セバスチャンスの見解は公式サイトの完全版で公開します。

本調査は、ベイワークス株式会社が調査主体となり、インターネット調査サービスFreeasyで回収したアンケート結果を集計したものです。

公式サイトURL：https://sebaschans.com/blog/x-survey-2026

調査結果サマリー

1. 経営者・自営業・自由業500名の58.8%が「Xアカウントを持っていない」と回答

全体500名のうち、「Xアカウントを持っていない」は294名、58.8%でした。一方で、現在、事業や仕事でX運用に関与している層は80名、16.0%でした。内訳は「自分自身で投稿・運用している」58名、「自分も関与しつつ、一部を他人・外注に任せている」14名、「運用は他人・外注に任せ、自分はほぼ関与していない」8名です。

2. X運用関与者80名では、最も多く挙がった負担は「文章を書く・構成する」

X運用の中で時間や負担が大きい作業を複数回答で聞いたところ、「文章を書く・構成する」が33.8%で最多でした。

次いで、「投稿のネタ・テーマを考える」26.3%、「投稿後の分析・改善を行う」21.3%が続きました。

3. X運用関与者80名の65.0%が生成AIを日常的または時々利用

X投稿の企画、文章作成、画像作成、分析などに生成AIを使っているかを聞いたところ、「日常的に使っている」25.0%、「ときどき使っている」40.0%でした。

合計すると、65.0%が生成AIを日常的または時々利用しています。

4. 71.3%が何らかの形でAI利用の明示・説明の姿勢を持つ

事業や仕事に関するX投稿で生成AIを使う場合、顧客・見込み客・フォロワーへの伝え方について聞きました。

「AIを使ったことを基本的に明示した方がよい」28.8%、「重要な投稿や専門性に関わる投稿では明示した方がよい」28.8%、「問われた場合に説明できればよい」13.8%でした。

合計すると、丸め前の実数に基づき、71.3%が何らかの形で明示・説明の姿勢を持つ結果となりました。

注: この設問は、X運用関与者80名全員に、生成AIを使う場合を想定して回答を求めたものです。現在、生成AIを日常的または時々利用していない回答者も含まれます。

■セバスチャンスについて

セバスチャンスは、事業者の文脈や個性を学び、X投稿のネタ出し、下書き、運用改善を支援するAI執事サービスです。

「書くのは本人、磨くのは執事。」をコンセプトに、発信の主導権を本人に残したまま、継続的な情報発信の負担を軽くすることを目指しています。

公式サイト: https://sebaschans.com/

■調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184989/table/3_1_2f122bc92e836e40a158ce0e0ba547d5.jpg?v=202606301052 ]

注: 本リリース内の構成比は小数第1位に四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。一部設問は複数回答です。

■メディア掲載・引用について

本リリース内の図表は、出典を明記のうえ転載いただけます。

推奨出典表記: 出典: セバスチャンス「経営者・自営業・自由業のX活用実態調査2026」

1. X活用状況カード: 全体 n=500

2. X運用の負担カード: X運用関与者 n=80、複数回答

3. 生成AI利用カード: X運用関与者 n=80

4. AI利用の明示・説明意識カード: X運用関与者 n=80

詳細な調査結果、設問別グラフ、メディア引用用データは公式ブログの完全版で公開しています。

公式ブログURL：https://sebaschans.com/blog/x-survey-2026

■ 会社概要

会社名：ベイワークス株式会社（Bayworks Inc.）

所在地：〒143-0024 東京都大田区中央4-25-13

役員：代表取締役社長 河野陽介 ／ 取締役 山本達巳

設立：2026年5月18日

資本金：200万円

事業内容：AI執事サービス「セバスチャンス」の開発・運営、Webアプリケーション・モバイルアプリ・AI連携システム・データ基盤の受託開発

公式サイト：https://bay-works.com/

[お問い合わせ先]

info@bay-works.com