DataCurrent、AIは「導入」から「定着」へ。現場の業務に寄り添い、データに基づく意思決定を根づかせるAI分析基盤「OwnSight Agent」を提供開始

株式会社DataCurrent

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、企業のデータ利活用の推進を行う株式会社DataCurrent（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 哲郎、以下「DataCurrent」）は、顧客独自のクラウド環境において、自社特化型の意思決定を支援するAI分析エージェントサービス「OwnSight Agent（オウンサイト・エージェント）」の提供を開始いたします。



本サービスでは、顧客の自社環境内で企業固有のデータやナレッジを組み込んだAIエージェントを迅速に実装します。さらに、当社のデータコンサルティング力を掛け合わせることで、お客様の現場業務にAIを「組み込み」、データに基づく意思決定が組織全体に根づく状態（定着）までを一気通貫で伴走支援いたします。

■サービス提供の背景

近年、生成AIやLLMの急速な発展によりデータ分析の利便性は高まっている一方で、実際のビジネス現場へ実装する段階においては、以下のような多くの高い壁が存在しています。

- 実際の業務プロセスへの組み込みの難しさ- AIの精度を担保するためのデータの整備- 企業のガバナンス要件（セキュリティ等）とのすり合わせ- AIが出した結果に対して、人の目で正しく判断するための知識やリテラシー

これらの背景から、従来のSaaSツールのように単に「プロダクトを導入するだけ」では、現場で使いこなされず形骸化してしまうケースが少なくありません。

「OwnSight Agent」は、こうした課題を解決するため、単にツールを導入するだけでなく、お客様の現場に深く入り込み、業務理解から要件整理、実装、本番展開、そして実務への定着までをトータルで伴走する「定着一体型プロダクトモデル」として開発されました。

■「OwnSight Agent」の3つの強み

１.ユーザーのスキルに応じた「2つのモード」を用意。自然言語で誰でもデータ分析が可能（全社的なデータ活用の自走化）

既存のBIツールは「何を見るべきか知っている人」向けですが、本サービスは「何を聞けばいいかわからない人」でも、日常の言葉（自然言語）でエージェントに質問し、インサイトを得ることができます。ライトに正しい集計数値を知りたい方向けの「厳格モード」、データを多角的に深掘り・要因分析したい方向けの「探索モード」を用意。

これにより、ユーザーのスキルや利用用途に合わせたデータ分析を可能にし、一部のデータ人材への依存を防ぐとともに、複数部門でのデータ活用能力を底上げします。

２.自社固有ナレッジの学習と利用ログの蓄積により、セキュアな環境で自律的に「進化」

本サービスではお客様のクラウド環境（※）内部に専用のAI分析エージェントを構築します。セマンティックレイヤー（データの意味づけ）や社内用語集、メタデータ、さらには業務知識や過去の分析知見などの「自社固有のナレッジ」をインプットして直接学習させることで、実務に即した精度の高い回答を実現します。

同時に、日々のナレッジの追加や現場の利用ログが蓄積されるほどAIがさらに学習を深め、回答精度や切り口の提案の質が自律的に「進化」し続けます。また、権限分離などの厳格なセキュリティ要件にも対応可能です。

３.AIエージェント×データコンサル（人）の「ハイブリッドモデル」で確実な定着へ

本サービスの最大の強みは、企業に浸透し「使われるエージェント」にするための伴走支援です。AIエージェントの迅速な構築プランに加え、コンサルタントによる「活用支援パック」を提供します。

本パックでは、AIの精度を担保する初期のナレッジ整備支援をはじめ、導入後の現場の利用状況の定量的な分析、それに基づく具体的な改善提案やプロンプトのチューニングをワンストップで実行。ツール導入という「手段」の完了で終わらせず、現場が日常業務の中で自然にデータを使いこなし、成果を出せる「自走状態」を作るまでコミットします。

本サービスの詳細は、下記よりご確認いただけます。

https://www.datacurrent.co.jp/documents/datacurrent-ownsightagent-20260630/(https://www.datacurrent.co.jp/documents/datacurrent-ownsightagent-20260630/)

■今後の展望

DataCurrentは、本サービスを通じて「分析を意思決定へ、意思決定を成果へ」導くパートナーとして、企業の事業構造変革を強力に支援してまいります。

ツールの構築にとどまらず、お客様とともに「データドリブンな意思決定が現場に根づく組織」の実現＋事業革新の推進を目指します。

■DataCurrentについて

生活者主体の考え方に基づくデータ活用を推進する専門会社として2019年6月3日に設立いたしました。 CDP導入支援のみならず、データ戦略設計から分析、広告配信、データプライバシーに関するアドバイザーサービス、新事業立ち上げサポートまで お客様の課題に沿ったデータ活用推進に必要なサービスを一貫してご提供しています。



今後もDataCurrentは、データ基盤の構築支援からビジネスでの活用まで、データを起点とした戦略立案・実行をワンストップで支援し、企業のデータ活用の推進に貢献して参ります。



※：提供開始時点におけるサポート対象のクラウド環境はGoogle Cloudです。BigQuery(TM)やLooker(TM)をはじめとするGoogle Cloud製品のパフォーマンスを最大限に発揮するアーキテクチャで構成されており、既存のデータ基盤とシームレスかつ高効率に連携します。

※：Google Cloud、BigQuery、およびLookerは、Google LLCの商標または登録商標です。



【本件またはリリースに関するお問い合わせ先】

DataCurrent 広報

E-mail：info@datacurrent.co.jp