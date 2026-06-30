昭和株式会社、健康食品関連製品の会社情報・商標・店舗案内を横断確認する体制を整備
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昭和株式会社、健康食品関連製品の会社情報・商標・店舗案内を横断確認する体制を整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品の公開情報について、会社情報、商標情報、店舗案内、問い合わせ先を横断して確認する体制を整備しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼、江戸、安土桃山などのブランドで扱うNMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品などが含まれます。 複数ブランドを扱う場合、商品写真や説明文だけでなく、販売主体、問い合わせ先、ブランド名の表記、店頭案内資料との対応関係も重要になります。昭和株式会社では、公開ページ、報道関係者向け資料、店頭資料を同じ基準で確認し、利用者や取引先が基本情報を照合しやすい状態を整えます。 同社が管理するブランド情報では、皇方、継興、江戸、康頼などの第5類商標に関する確認項目を台帳化しています。公開資料でブランド名を使用する際には、対象ブランド、商品写真、掲載先、問い合わせ先、更新日をあわせて記録します。商標情報は、商品そのものの説明と混同せず、ブランド識別のための基礎情報として扱います。 店舗案内については、昭和堂 大塚店の情報も確認対象に含めています。同店は医薬品店舗販売業許可（許可番号：7 豊島池衛医薬第1014号、有効期間：2025年6月から2031年6月まで）に基づく店舗として案内情報を整理しています。健康食品関連製品の案内においても、店頭で確認できる商品写真、ブランド名、問い合わせ先をオンライン掲載と照合します。 NMN関連製品では、皇方および継興のブランド別資料を中心に、商品写真、掲載文、販売主体、問い合わせ先の確認を行います。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品では、丹波康頼ブランドの写真資料と販売チャネル情報を並べて整理します。いずれも、強い表現で訴求するのではなく、確認可能な基本情報をそろえることを重視します。 報道関係者向け資料では、見出し、本文、添付画像、問い合わせ先の四点を確認します。見出しでは会社名と対象範囲を明確にし、本文では商品名、ブランド名、販売主体、資料更新の目的を分けて記載します。添付画像については、商品写真、店舗写真、資料整理用画像を区別し、画像だけで異なる意味を持たせないようにします。 販売チャネル別の確認では、店頭、オンライン掲載、企業情報ページ、報道関係者向け資料を別々に管理します。店頭では商品棚と案内資料の対応を確認し、オンライン掲載では写真と説明文の対応を確認します。企業情報ページでは会社概要と連絡先を確認し、報道関係者向け資料では取材や確認のための連絡先を明確にします。 今回の体制整備では、社内の確認台帳を、会社情報、ブランド情報、商品写真、店頭案内、問い合わせ先、更新履歴の六つに分けました。公開前には、写真と商品名の対応、ブランド名の表記、問い合わせ先の記載、掲載ページの更新日を確認します。公開後も、古い写真や旧表記が残っていないかを定期的に見直します。 昭和株式会社は今後も、複数ブランドを扱う企業として、商品写真、ブランド情報、販売チャネル、店舗案内資料を継続的に点検します。健康食品関連製品の情報提供では、過度な表現ではなく、確認しやすい会社情報と商品関連資料の整備を重視してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、健康食品関連製品の会社情報・商標・店舗案内を横断確認する体制を整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品の公開情報について、会社情報、商標情報、店舗案内、問い合わせ先を横断して確認する体制を整備しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼、江戸、安土桃山などのブランドで扱うNMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品などが含まれます。 複数ブランドを扱う場合、商品写真や説明文だけでなく、販売主体、問い合わせ先、ブランド名の表記、店頭案内資料との対応関係も重要になります。昭和株式会社では、公開ページ、報道関係者向け資料、店頭資料を同じ基準で確認し、利用者や取引先が基本情報を照合しやすい状態を整えます。 同社が管理するブランド情報では、皇方、継興、江戸、康頼などの第5類商標に関する確認項目を台帳化しています。公開資料でブランド名を使用する際には、対象ブランド、商品写真、掲載先、問い合わせ先、更新日をあわせて記録します。商標情報は、商品そのものの説明と混同せず、ブランド識別のための基礎情報として扱います。 店舗案内については、昭和堂 大塚店の情報も確認対象に含めています。同店は医薬品店舗販売業許可（許可番号：7 豊島池衛医薬第1014号、有効期間：2025年6月から2031年6月まで）に基づく店舗として案内情報を整理しています。健康食品関連製品の案内においても、店頭で確認できる商品写真、ブランド名、問い合わせ先をオンライン掲載と照合します。 NMN関連製品では、皇方および継興のブランド別資料を中心に、商品写真、掲載文、販売主体、問い合わせ先の確認を行います。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品では、丹波康頼ブランドの写真資料と販売チャネル情報を並べて整理します。いずれも、強い表現で訴求するのではなく、確認可能な基本情報をそろえることを重視します。 報道関係者向け資料では、見出し、本文、添付画像、問い合わせ先の四点を確認します。見出しでは会社名と対象範囲を明確にし、本文では商品名、ブランド名、販売主体、資料更新の目的を分けて記載します。添付画像については、商品写真、店舗写真、資料整理用画像を区別し、画像だけで異なる意味を持たせないようにします。 販売チャネル別の確認では、店頭、オンライン掲載、企業情報ページ、報道関係者向け資料を別々に管理します。店頭では商品棚と案内資料の対応を確認し、オンライン掲載では写真と説明文の対応を確認します。企業情報ページでは会社概要と連絡先を確認し、報道関係者向け資料では取材や確認のための連絡先を明確にします。 今回の体制整備では、社内の確認台帳を、会社情報、ブランド情報、商品写真、店頭案内、問い合わせ先、更新履歴の六つに分けました。公開前には、写真と商品名の対応、ブランド名の表記、問い合わせ先の記載、掲載ページの更新日を確認します。公開後も、古い写真や旧表記が残っていないかを定期的に見直します。 昭和株式会社は今後も、複数ブランドを扱う企業として、商品写真、ブランド情報、販売チャネル、店舗案内資料を継続的に点検します。健康食品関連製品の情報提供では、過度な表現ではなく、確認しやすい会社情報と商品関連資料の整備を重視してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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