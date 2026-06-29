完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」前回4月に続き、第2回目のサービス改善を実施！

株式会社エアトリ

ITの力で、エアトリ旅行事業、グローバルIT総合サービス事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、美容FC事業、ポータルサイト事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全22事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野 光児）が運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」にて、前回の4月に続き、第2回目のサービス改善を実施いたしました。今後も継続的なサービス改善を実施し、有料会員のさらなる満足度向上に努めます。

■サービス改善内容

1. マッチング精度の向上

・データによる事前参加者リストの配布

定例会での効率的な交流をサポートするため、開催前日に参加者リストのデータを配布しております。当日お話しになりたい方を選ぶ際のご参考として、ぜひご活用ください。（ゴールドプラン以上の有料会員限定）

・個別マッチング機会の創出

個別のマッチングや商談機会を作りたい方向けに、アポイント代行サービスをご用意しております。詳細なニーズのヒアリングを行い、最適な企業とのマッチングを実現いたします。（ダイヤモンドプランの有料会員限定）

2. 幅広い経営課題やニーズに応える実践型イベントの始動

「エアトリCXOサロン」メンバーに向けた実践型ワークショップ「エアトリCXOカレッジ」を始動いたしました。

有料会員の皆様から「経営企画」「財務」「法務」「地方創生」などといった、多岐に渡る経営課題やニーズをいただいておりました。こうした有料会員の皆様の声にお応えし、より多様なテーマに寄り添うため、これまで定例会で扱ってきた「IPO」「M&A」「資金調達」「証券会社・監査法人」「政策提言」といったテーマに加え、皆様から寄せられた課題に直結する多角的なワークショップを展開してまいります。各業界のトップランナーや著名なCXO（経営幹部）をお招きし、ビジネスのグロースに直結する、現場ですぐに活かせる知識や経験に基づいたノウハウを提供いたします。

3. 定例会の食事に関する改善

定例会で提供するお食事内容について、定期的な見直しを実施いたします。お食事を楽しみながら交流をしていただくため、メニューのバリエーションを拡充いたしました。

毎月2回開催の定例会のうち、第2週目に開催するテーマ別定例会は「ビュッフェ形式」、第4週目に開催する通常定例会は「テーブル毎の大皿料理」にいたします。

また、各定例会において「和・洋・中」のバラエティ豊かなお食事をご用意いたします。

4.トラブルホットラインの周知強化

従来設置しております、ご意見・苦情専用の窓口「エアトリCXOサロントラブルホットライン」について、引き続き定例会等を通じて周知を進めております。今後も寄せられたお声を真摯に受け止め、さらなるサービス品質の向上に努めてまいります。

■完全招待制経営者コミュニティ 「エアトリCXOサロン」 とは

エアトリグループの上場企業、上場準備会社が運営する、完全招待制の経営者コミュニティです。企業の経営層が集う場として定例会・勉強会・2,000 名規模の大型ベンチャーイベント「エアトリフェス」、100名以上の上場企業の代表取締役が集う「エアトリ上場企業サロン」を開催し、企業の「縁」を結びます。

「エアトリCXOサロン」では、新たに、有料会員向けの無料サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリIPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」、「エアトリ政策提言サロン」、「エアトリCXOカレッジ」、「ちょい飲み交流会」、「ごちの会」、「エアトリCXOサロン定例会中華祭り！」の立ち上げを行いました。また、エアトリ CXO サロン有料会員の増加に伴い、2025 年 10 月からは東京開催の定例会を月 2 回に拡大して開催しております。東京定例会（月2回：通常定例会とテーマ別定例会を各1回ずつ）、ちょい飲み交流会（月1回）、ごちの会（月1回）、定例会中華祭り！（月1回）を実施し、毎週1回以上の無料イベントの開催を実現しております。

さらには、全国展開として、エアトリグループの取引先アセットを活用し、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄にて、半年に 1 回ずつ地方定例会を開催しております。

今後も、エアトリグループのアセットと「丁寧」な運営により、他社には真似できない「満足度の高い」経営者コミュニティとして、有料会員 1,000 社を目指しております。

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリ】

本社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F

社名：株式会社エアトリ

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

資本金：1,994,528 千円（払込資本 4,316,202 千円）

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/

【エアトリ公式SNS】

Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp

Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr

X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr

【当社事業別会社・サービスサイト】

１.エアトリ旅行事業

エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/

２.グローバルIT総合サービス事業

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/

EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/

グローバルIT総合サービス事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/

生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/

３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業

株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/

訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/

Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/

訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en

４.メディア事業

株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/

メディア事業案内： https://www.airtrip.co.jp/service/media/

メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/

メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/

メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/

メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/

メディア「by them」：https://by-them.com/

５.投資事業（エアトリCVC）

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/

６.地方創生事業

株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/

地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/

勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/

７.クラウド事業

株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/

クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/

かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/

くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/

ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/

クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/

ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/

わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/

かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/

クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/

人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/

Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/

スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/

ホテぐる：https://hoteguru.com/

８.マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業

株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/

マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業案内

：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/

マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』

：https://growth-service.jp/job-design/for-business/

マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp

化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp

９.CXOコミュニティ事業

CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community

１０.HRコンサルティング事業

株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/

HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/

急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/

１１.航空会社総代理店事業

航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/

１２.レンタカー事業

レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/

沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/

１３.海外ツアー事業

株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/

海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/

エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/

ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/

かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/

１４.エンタープライズDX開発事業

株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/

エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx

１５.美容FC事業

株式会社SPEED spring：https://bupura.jp/company

美容FC事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/beauty_fc/

小顔サロン「BUPURA」：https://bupura.jp/

１６.ポータルサイト事業

株式会社トラベルjp：https://www.travel.co.jp/

ポータルサイト事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/portal_site/

国内最大級の旅行情報サイト「トラベルjp」：https://www.travel.co.jp/

１７.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/

法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/

クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/

デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/

送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/

１８.人材ソリューション事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/

人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/

１９.AIロボット事業（投資先にて注力）

ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/

AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/

２０.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）

ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/

株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/

ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/

㉑外貨自動両替機事業（投資先にて注力）

株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/

外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/

㉒町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）

株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/

町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/

【当社IRサイト】

https://www.airtrip.co.jp/ir/