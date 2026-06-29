昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭棚写真とオンライン掲載資料の照合項目を更新
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昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭棚写真とオンライン掲載資料の照合項目を更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店の店頭棚写真とオンライン掲載資料を照合する確認項目を更新しました。店頭で確認できる商品写真、ブランド名、商品名、問い合わせ先を、オンライン掲載ページの情報と比較し、来店後にも情報を確認しやすい導線を整えます。 店頭とオンラインでは、利用者が情報を確認する場面が異なります。昭和株式会社では、店頭資料では商品名とブランド名を見つけやすくし、オンライン掲載では写真、説明文、販売主体、問い合わせ先を確認しやすい形で整理します。 今後も同社は、昭和堂 大塚店とオンライン掲載の情報を同じ基準で見直し、複数ブランドの商品情報を分かりやすく整理します。商品写真と問い合わせ導線をそろえることで、基本情報を確認しやすい環境づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
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配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭棚写真とオンライン掲載資料の照合項目を更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店の店頭棚写真とオンライン掲載資料を照合する確認項目を更新しました。店頭で確認できる商品写真、ブランド名、商品名、問い合わせ先を、オンライン掲載ページの情報と比較し、来店後にも情報を確認しやすい導線を整えます。 店頭とオンラインでは、利用者が情報を確認する場面が異なります。昭和株式会社では、店頭資料では商品名とブランド名を見つけやすくし、オンライン掲載では写真、説明文、販売主体、問い合わせ先を確認しやすい形で整理します。 今後も同社は、昭和堂 大塚店とオンライン掲載の情報を同じ基準で見直し、複数ブランドの商品情報を分かりやすく整理します。商品写真と問い合わせ導線をそろえることで、基本情報を確認しやすい環境づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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