マイナビキャリア甲子園に参加した高校生チーム「QBrusher」とのコラボ企画　Z世代男女302名のリアルな声から、男性の「好印象ギャップ」を高校生が探る！

eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するオンライン総合ショッピングモール「Qoo10」は、第12回マイナビキャリア甲子園に参加した高校生チーム「QBrusher」（静岡県立韮山高等学校・静岡県立静岡東高等学校）の企画アイデアであった「男磨き」の視点から着想を得て、7月のメガポ期間中にQoo10公式HP内で「男磨き」をテーマとした特設ページを公開します。

本企画のために、高校生チーム「QBrusher」がZ世代男女302名を対象とした「男磨きと清潔感に関する意識調査」を実施しました。本調査では、男性が意識しているポイントと、女性が重視しているポイントの間に認識差が存在することが分かりました。

男磨き特設ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Mobile/Special/Special.aspx?sid=364059

この調査企画は、Qoo10が協賛した「第12回マイナビキャリア甲子園」において、「男性ユーザー獲得に向けた"男磨き"施策」を提案した高校生チーム「QBrusher」との出会いをきっかけに実現しました。同大会で「QBrusher」は、Z世代ならではのリアルな視点と、男性美容への高い解像度、そして男性が自分磨きを始める際の心理的ハードルへの着眼が高く評価され、準決勝大会進出6チームの1組に選ばれました。

今回の取り組みでは、「QBrusher」の提案の中でも特に「男磨き」の視点に着目しました。Z世代へのアンケート調査や意見収集は「QBrusher」の2名が主体となって実施し、その調査結果を基にQoo10と「QBrusher」が共同で企画をブラッシュアップすることで、本特設ページの公開に至りました。

Qoo10は、社会貢献活動の一環として産学連携を推進し、これまでに、専門学校での特別講座「メガゼミ」の開講など、産業と学業の連携機会の創出に努めています。今回の高校生チーム「QBrusher」とのコラボレーションもこの産学連携の一環であり、学生のビジネスプランを実際の企業施策へと発展させる新たな試みです。

近年、男性向けコスメ・スキンケア市場の拡大が顕著で、メンズメイクはもはや特別なものではなくなりつつあります。男性向けのファッション誌やWEBでは、男性向けスキンケアの特集記事が定期的に掲載されるなど、主要なコンテンツになりつつある一方で、「何から始めればいいかわからない」という声も多く、Qoo10としても"気軽に始められる男磨き"を、多くの方に提案できればと考えています。

調査内容は以下の通りです。

■ Z世代男女302名を対象とした「男磨きと清潔感に関する意識調査」調査結果トピックス

調査結果トピックス

- 男性の「清潔感」と聞いて男性がイメージするのは「肌」（30.6%）、女性がイメージするのは「髪」（37.4%）- 男性の第一印象で最も重要なポイント、男性は「肌の清潔感」（27.6%）、女性は「髪の清潔感」（38.3%）- 好印象を持ちにくいポイント1位は男女ともに「体臭・口臭」（男性46.9%、女性40.9%）- 男性がまず改善すべきポイント、男性が挙げたのは「肌」（27.6%）、女性は「髪」（27.0%）

【トピックス1】男性の「清潔感」と聞いて男性がイメージするのは「肌」、女性がイメージするのは「髪」

男性の「清潔感」と聞いて何をイメージするかを男女別に尋ねたところ、男性回答者は「肌」（30.6%）を最多に挙げた一方、女性回答者は「髪」（37.4%）が最多となりました。男性自身は肌ケアを清潔感の最大要素と捉える傾向がある一方、女性が最初に目を向けるのは髪の状態であり、男女間で認識のギャップが明らかとなりました。

【トピックス2】男性の第一印象で最も重要なポイント、男性が考えるのは「肌の清潔感」、女性は「髪の清潔感」

「男性の第一印象で最も重要なポイント」について男女別に尋ねたところ、女性回答者の38.3%が「髪の清潔感（ベタつき・フケ・整っているか）」を選択しました。一方、男性回答者が最も重要と考えるポイントは「肌の清潔感（ニキビ・テカリなど）」（27.6%）でした。【トピックス1】の「清潔感」と聞いて男女がそれぞれイメージするものの回答と同様に、男性自身が肌を重視する一方で、女性は髪の清潔感をより強く意識しており、第一印象に対する認識差が見られました。

【トピックス3】好印象を持ちにくいポイント1位は男女ともに「体臭・口臭」

「好印象を持ちにくいと感じるポイント」では、男性（46.9%）・女性（40.9%）ともに「体臭・口臭」がトップとなりました。2位はいずれも「髪がボサボサ」で、男性19.4%、女性24.3%でした。視覚的な身だしなみに加え、匂いケアやオーラルケアが好印象形成において重要であることが示されています。

【トピックス4】男性がまず改善すべきポイント、男性が挙げたのは「肌」、女性は「髪」

「男性がまず最初に改善すべきだと思うポイント」について尋ねたところ、男性は「肌」（27.6%）、女性は「髪」（27.0%）が最多となりました。一貫して男性自身が肌の改善を重視する一方、女性は髪の状態をより重視しており、改善すべきポイントにおいても男女間の認識差が見られました。

■ Z世代男女302名を対象とした「男磨きと清潔感に関する意識調査」調査概要

調査名称：男磨きと清潔感に関する意識調査

調査対象：Z世代男女302名（男性139名・女性163名）

調査方法：アンケート調査

調査実施：2026年4月

調査主体：高校生チーム「QBrusher」（静岡県立韮山高等学校・静岡県立静岡東高等学校）

■ QBrusherコメント（市川さん・祝部(ほうり)さん）

祝部さん：

挑戦しがいのある『男磨き』をテーマに選びました。私自身、高校から男磨きを始め、外見だけでなく内面、特に自己肯定感が高まり人生が楽しくなりました。今回の取り組みは、普通の高校生では不可能な規模で多くの人にサービスを提供するという私の夢を叶えてくれたものです。単なる高校生ではなくパートナーとして向き合ってくださったQoo10の皆様には感謝しかありません。この取り組みをQoo10の当たり前に変えていきたいです。

市川さん：

『変わりたいけれど一歩を踏み出せない』という同世代に向け、最初の一歩を踏み出すきっかけを届けたいという思いで提案しました。髪型や肌を整える小さな行動の積み重ねが自信に繋がり、新しい挑戦を生み出します。Qoo10の皆様とのビジネスを通して、モノを売るだけでなく人の行動や気持ちを動かす大切さを学びました。QooBrush※1が、多くの人の『変わりたい』を『やってみよう』に変えるきっかけになれば嬉しいです。

※1：「QooBrush」とは、高校生チーム「QBrusher」の提案をもとに企画された、Qoo10の「男磨き」応援プロジェクト・特設ページの名称です。

■ 「マイナビキャリア甲子園」について

マイナビキャリア甲子園は、全国の高校生が企業の課題に対してビジネスプランを提案するコンテストです。参加企業各社が高校生チームの提案内容を審査し、優れた提案は実際の事業に活かされることもあります。第12回大会には全国から多数のチームが参加し、「QBrusher」はQoo10部門において準決勝大会進出6チームに選出されました。

https://careerkoshien.mynavi.jp/about2026/

第12回プレゼン動画審査結果発表：https://careerkoshien.mynavi.jp/fromstaff/2025secondstep/

■ 「男磨き」特設ページ概要

7月のメガポ期間中、Qoo10公式HP内にて「女性から好印象を持たれるための男磨き」をテーマにした特設LPを公開予定です。今回の調査結果をもとに、男女の認識ギャップを可視化しながら、以下カテゴリーの関連商品を紹介します。

・スキンケア

・ヘアケア

・香りケア

・オーラルケア

男磨き特設ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Mobile/Special/Special.aspx?sid=364059

■eBay Japan合同会社

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始した「Qoo10」は、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活用品・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

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