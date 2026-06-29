ストロンチウム-90産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
ストロンチウム-90世界総市場規模
ストロンチウム-90は、核分裂によって生成される放射性同位体の一つであり、半減期が約28.8年と比較的長いことが特徴です。カルシウムと類似した性質を持つため、生体内では骨や歯に蓄積しやすく、放射線管理上重要な核種として位置付けられています。主に放射線源、研究用途、一部の産業・医療分野などで利用されています。
図. ストロンチウム-90の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354007/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354007/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルストロンチウム-90のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ストロンチウム-90市場分析：核燃料サイクルと産業用途における成長動向と規制環境
ストロンチウム-90市場の成長動向と核燃料サイクル需要の拡大
ストロンチウム-90は、主に原子炉照射または使用済み核燃料の再処理工程から生成される人工放射性同位体であり、核燃料サイクルおよび産業計測分野において重要な役割を担っております。近年、ストロンチウム-90は核燃料再処理能力を有するロシア、フランス、中国などの国々を中心に抽出され、供給構造が地政学的影響を受けやすい戦略物質として位置付けられております。
ストロンチウム-90市場では、核燃料サイクルの高度化および放射性同位体利用技術の進展が主要成長要因となっております。一方で、米国における関税メカニズムの再調整をはじめとする国際通商政策の変化は、放射性同位体供給網や投資戦略にも影響を及ぼし、ストロンチウム-90のグローバル流通構造を再編する可能性が指摘されております。
ストロンチウム-90の供給構造と産業用途の拡大
ストロンチウム-90は、そのベータ線放出特性を活用し、工業用厚さ計測機器における放射線源として広く利用されております。特に紙、金属箔、フィルムなどの高精度厚み測定において不可欠な材料として位置付けられております。さらに、医療および研究分野においても限定的ながら応用が進められております。
供給側においては、国営原子力企業や専門放射性同位体企業、核燃料サイクル機関が中心となり、原子力産業が発展した国々に生産拠点が集中しております。このような構造はストロンチウム-90の供給弾力性を制約する一方で、高い技術参入障壁を形成しております。
ストロンチウム-90市場の課題と規制環境の影響
ストロンチウム-90市場は複数の構造的課題に直面しております。第一に、代替技術との競争が進展しており、非放射線ベースの計測技術の普及が市場需要に影響を与えております。第二に、国際原子力機関（IAEA）による輸送規制や各国の放射線安全規制が厳格化しており、物流コストおよび運用コストの上昇を招いております。
さらに、ストロンチウム-90は半減期が約28.8年と長期にわたるため、使用済み放射線源の最終処分コストが高額化する傾向にあります。特に地層処分においては単一線源あたり10万米ドルを超えるコスト負担が発生し、ライフサイクル全体での経済性が重要な検討要素となっております。
ストロンチウム-90市場の競争環境と企業動向
ストロンチウム-90市場の競争環境は、Isotope JSC、CNNC、ISOFLEX USA、Zeno Powerなどの主要企業によって構成されております。これらの企業は、製品の密封型・非密封型の技術開発を進めるとともに、産業用途および医療用途への応用拡大を図っております。
製品セグメントではSealed Typeが主流であり、安全性と規制適合性の観点から市場シェアを拡大しております。用途別ではIndustry分野が主要需要を占めており、特に製造業における品質管理用途が中心となっております。一方でMedical分野も限定的ながら成長ポテンシャルを有しております。
ストロンチウム-90は、核分裂によって生成される放射性同位体の一つであり、半減期が約28.8年と比較的長いことが特徴です。カルシウムと類似した性質を持つため、生体内では骨や歯に蓄積しやすく、放射線管理上重要な核種として位置付けられています。主に放射線源、研究用途、一部の産業・医療分野などで利用されています。
図. ストロンチウム-90の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354007/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354007/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルストロンチウム-90のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ストロンチウム-90市場分析：核燃料サイクルと産業用途における成長動向と規制環境
ストロンチウム-90市場の成長動向と核燃料サイクル需要の拡大
ストロンチウム-90は、主に原子炉照射または使用済み核燃料の再処理工程から生成される人工放射性同位体であり、核燃料サイクルおよび産業計測分野において重要な役割を担っております。近年、ストロンチウム-90は核燃料再処理能力を有するロシア、フランス、中国などの国々を中心に抽出され、供給構造が地政学的影響を受けやすい戦略物質として位置付けられております。
ストロンチウム-90市場では、核燃料サイクルの高度化および放射性同位体利用技術の進展が主要成長要因となっております。一方で、米国における関税メカニズムの再調整をはじめとする国際通商政策の変化は、放射性同位体供給網や投資戦略にも影響を及ぼし、ストロンチウム-90のグローバル流通構造を再編する可能性が指摘されております。
ストロンチウム-90の供給構造と産業用途の拡大
ストロンチウム-90は、そのベータ線放出特性を活用し、工業用厚さ計測機器における放射線源として広く利用されております。特に紙、金属箔、フィルムなどの高精度厚み測定において不可欠な材料として位置付けられております。さらに、医療および研究分野においても限定的ながら応用が進められております。
供給側においては、国営原子力企業や専門放射性同位体企業、核燃料サイクル機関が中心となり、原子力産業が発展した国々に生産拠点が集中しております。このような構造はストロンチウム-90の供給弾力性を制約する一方で、高い技術参入障壁を形成しております。
ストロンチウム-90市場の課題と規制環境の影響
ストロンチウム-90市場は複数の構造的課題に直面しております。第一に、代替技術との競争が進展しており、非放射線ベースの計測技術の普及が市場需要に影響を与えております。第二に、国際原子力機関（IAEA）による輸送規制や各国の放射線安全規制が厳格化しており、物流コストおよび運用コストの上昇を招いております。
さらに、ストロンチウム-90は半減期が約28.8年と長期にわたるため、使用済み放射線源の最終処分コストが高額化する傾向にあります。特に地層処分においては単一線源あたり10万米ドルを超えるコスト負担が発生し、ライフサイクル全体での経済性が重要な検討要素となっております。
ストロンチウム-90市場の競争環境と企業動向
ストロンチウム-90市場の競争環境は、Isotope JSC、CNNC、ISOFLEX USA、Zeno Powerなどの主要企業によって構成されております。これらの企業は、製品の密封型・非密封型の技術開発を進めるとともに、産業用途および医療用途への応用拡大を図っております。
製品セグメントではSealed Typeが主流であり、安全性と規制適合性の観点から市場シェアを拡大しております。用途別ではIndustry分野が主要需要を占めており、特に製造業における品質管理用途が中心となっております。一方でMedical分野も限定的ながら成長ポテンシャルを有しております。