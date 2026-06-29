メンズスキンケアブランド「DISM」が『LDK the Beauty Men』で4部門受賞の快挙！「スキンケア＆リフトシャンプー トリートメントパック モイストアンドスムース」がベストバイ＆1位を受賞

アンファー株式会社



アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音）のメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」は、晋遊舎が発行するメンズ美容誌『LDK the Beauty Men』2026年8月号において、シャンプー＆トリートメント部門でベストバイ・1位を獲得したほか、洗顔フォーム部門・泡洗顔料部門においてもA評価を3商品で獲得し、合計4部門での受賞を達成いたしました。

シャンプー＆トリートメント部門でベストバイ・1位を受賞した「ディズム スキンケア＆リフトシャンプー モイストアンドスムース」「ディズム スキンケア＆リフトトリートメントパック モイストアンドスムース」は、「頭皮のスキンケア発想」に基づく処方で、5種のヒト型セラミド※1 を配合したうるおい濃密シャンプー・トリートメントパックです。35年にわたるアンファーの頭皮研究と、DISMのスキンケア知見を掛け合わせ、ヘアケアの枠を超えた頭皮ケアを実現しました。

きめ細かく、ボリュームと弾力を兼ね備えた上質な泡で頭皮を包み込みます。また、5種のヒト型セラミド※1が頭皮にうるおいを与え、加水分解コラーゲン※2を配合したトリートメントパックが髪と頭皮の表面をコーティングし、与えた成分を逃さずまとまるさらさら髪へ導きます。浸透※3型Wレチノールカプセル※4を配合し、トリートメントパックすることで、うるおいを保ちながら、引き締まった印象に導きます。今回、仕上がり・成分・洗い心地項目で検証し、ベストバイ・1位受賞となりました。

また、洗顔フォーム部門でA評価を獲得した「ディズム スクラブクリームウォッシュ ブラック」は、炭×泥配合の黒の吸着泡に2種のスクラブを組み合わせた2WAY洗顔で、毛穴汚れや皮脂をスッキリ洗浄します。

泡洗顔料部門では、「ディズム クリーミーフォームウォッシュ グリーン」と「ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック」の2商品がA評価を受賞。グリーンはニキビ・肌荒れ防止成分（グリチルリチン酸2K）やセラミド類を配合。クリーミーフォームウォッシュ ブラックは、炭・泥を配合した黒の濃密泡洗顔でモチモチなきめ細かな泡で毛穴汚れを吸着、なめらかな洗い上がりを実現しました。いずれもエアゾールならではの手軽さで、忙しい毎日のケアに取り入れやすい設計となっています。

メンズスキンケアブランドDISMは、今回の4部門受賞を含め、リニューアル後のシリーズ累計で50冠※5のアワードを受賞。「メンズ美容を愉しむ文化を創る」というビジョンのもと、今後とも男性の肌悩みに寄り添い、毎日のスキンケアが愉しくなる商品開発に努めてまいります。

※1 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿成分）

※2 イソステアロイル加水分解コラーゲン(保湿成分)

※3 角層まで

※4 パルミチン酸レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（整肌成分）

※5 2024年9月25日～2026年6月29日までに受賞した、雑誌・WEBメディアのアワード累計

■受賞媒体・アワードについて

・LDK the Beauty Men

メンズコスメの人気・話題商品をガチテストし、本気で推せるベストバイを紹介するメンズ美容メディア。

雑誌『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画として、『MONOQLO』ならびに公式サイトにてコンテンツを展開。

男性向けスキンケア、ヘアケアアイテムなどのメンズコスメの実力を比較テスト。

編集部が心からおすすめできるものにつけているのがベストバイマークです。

媒体名 晋遊舎『LDK the Beauty Men』

受賞号 2026年8月号

受賞部門

１.シャンプー＆トリートメント部門 ベストバイ・1位（スキンケア＆リフトシャンプー モイストアンドスムース）

２.洗顔フォーム部門 A評価（スクラブクリームウォッシュ ブラック）

３.泡洗顔料部門 A評価（クリーミーフォームウォッシュ グリーン）

４.泡洗顔料部門 A評価（クリーミーフォームウォッシュ ブラック）

■【ベストバイ／1位】 シャンプー＆トリートメント部門

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー・トリートメントパック（モイスト＆スムース）

5種類のヒト型セラミド※1配合のうるおい濃密シャンプー＆トリートメントパックで、頭皮をうるおし、髪はさらさら仕上げ。

5種のヒト型セラミド※1が頭皮にうるおいを与え、健やかな頭皮環境に。加水分解コラーゲン※2を配合したトリートメントパックが髪と頭皮の表面をコーティングし、与えた成分を逃さずまとまるさらさら髪へ。『DISMアミノクレンズ』を使用し、きめ細かくボリュームと弾力を兼ね備えた上質な泡で頭皮を包み込みます。

【こんな方におすすめ】

☑髪のパサつきが気になる

☑うねり・広がりが気になる

☑剛毛・くせ毛で扱いにくい

＜概要＞

製品名：ディズム スキンケア&リフトシャンプー モイストアンドスムース

販売名：ディズム LシャンプーDST1

内容量：200g

価格：3,300円（税抜） 3,630円（税込）

製品名：ディズム スキンケア＆リフトトリートメントパック モイストアンドスムース

販売名：ディズム LトリートメントパックDST1

内容量：200g

価格：3,300円（税抜） 3,630円（税込）

商品詳細：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/normal/haircare.html

※1セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿成分）

※2 イソステアロイル加水分解コラーゲン(保湿成分)

■【A評価】 洗顔フォーム部門

ディズム スクラブクリームウォッシュ ブラック

スクラブ・泡の、2WAYで、 毛穴・くすみ※1を、徹底的に。

汚れの吸着に優れた炭と泥、大きさの異なる2種のスクラブを配合。泡立てて使う「泡洗顔」と、泡立てずに使う「スクラブ洗顔」の2WAY仕様で、毛穴汚れや皮脂をスッキリ洗浄します。ビタミンC※2・CICA※3配合で、洗顔しながら毛穴悩みと肌荒れも同時にケア。

＜洗顔料＞

製品名：ディズム スクラブクリームウォッシュ ブラック

販売名：ディズム スクラブクリームウォッシュブラックＴＯ１

内容量：120g

価格：2,200円（税抜） 2,420円（税込）

商品詳細：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/normal/scwashb.html

【こんな方におすすめ】

☑毛穴汚れが気になる方

☑皮脂やベタつきが気になる方

☑古い角質によるくすみが気になる方

☑洗顔は自分で泡立てて使いたい

※1 古い角質による

※2 リン酸アスコルビルMg（整肌成分）

※3 ツボクサ葉エキス（整肌成分）

■【A評価】 洗顔料部門

ディズム クリーミーフォームウォッシュ グリーン

ニキビ・肌荒れ※1に摩擦レスの泡を。Wアゼライン酸原料※2×CICA※3配合の緑のもっちり泡洗顔。化粧品・クリニック業界でも注目のアゼライン酸原料2種配合。濃密できめ細かな弾力泡が、摩擦ストレスを軽減しながら毛穴汚れや余分な皮脂を洗い流し、ニキビ・肌荒れを防ぎ※4ます。泡立て不要のエアゾールタイプで、泡洗顔・泡パック・シェービングの1本3役。

＜洗顔料＞

製品名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ グリーン

販売名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ グリーンQR１

内容量：120g（1～1.5か月分）

価格：2,437円（税抜） 2,680円（税込）

商品詳細：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/normal/foamwashgreen.html

【こんな方におすすめ】

☑肌荒れを防ぎたい

☑ニキビ予防を心掛けたい

☑洗顔とシェービングを一緒にしたい

※1洗浄によりニキビ・肌荒れを予防すること

※2アゼライン酸・アゼロイルジグリシンK（すべて整肌成分）

※3ツボクサ葉／茎エキス（保湿成分）

※4洗浄により、ニキビ・肌荒れを防ぐ

■【A評価】 洗顔料部門

ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

炭※1×泥※2×ビタミンC※3×CICA※4配合、黒の吸着泡洗顔で毛穴汚れを一掃。

汚れの吸着に優れた炭と、毛穴よりも小さい極微小の泥（クチャ）を配合。過剰な皮脂と一緒に、毛穴汚れをしっかり絡めとり、スッキリ洗い流します。ビタミンC・CICAを配合し、毛穴悩みと肌荒れを洗顔しながら同時にケア。泥泡パックでのスペシャルケアにもご使用いただけます。

＜洗顔料＞

商品名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

販売名：ディズム クリーミーフォームウォッシュBLQR2

内容量：120ｇ(1～1.5か月分）

価格：2,000円（税抜） 2,200円（税込）

商品詳細：

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/normal/foamwashblack.html

※1吸着成分

※2海シルト(吸着成分)

※3リン酸アスコルビルMg(整肌成分)

※4ツボクサ葉/茎エキス(整肌成分)

【こんな方におすすめ】

☑毛穴汚れが気になる方

☑洗顔の泡立てが苦手な方

☑皮脂やベタつきが気になる方

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

※1 肌を柔らげ、整える成分

※2 角層まで

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。