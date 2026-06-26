蔵直ワイン(R)専門店「ヴィノスやまざき」が提案する新しい夏のワイン体験 　クラフトコーラ「日々乃（ひびの）コーラ」と楽しむ蔵直(R)ワイン「大人のためのワインコーラ」を展開

株式会社ヴィノスやまざき

蔵直(R)ワイン専門店を展開する 株式会社ヴィノスやまざき（本社：静岡県静岡市葵区常磐町2-4-24）は、2026年6月26日(金)から9月30日（水)の期間限定で、暑い季節におすすめの新しいワインの楽しみ方として、クラフトコーラシロップ「日々乃コーラ」とワインを組み合わせた「ワイン×コーラ」の提案を開始いたします。

本企画では、ヴィノスやまざきの蔵直(R)ワインと、本格スパイスを使用した「日々乃コーラシロップ」を組み合わせることで、爽やかさと奥深い味わいを両立した新感覚のワインカクテルをご提案。

当店オリジナルサイズの「日々乃コーラシロップ100ml」を18店舗・オンラインショップで販売します。

また、一部店舗のテイスティングカウンターでは2026年7月1日(水)から9月30日（水)までの期間限定で、「ワイン×コーラ」の新体験をお楽しみいただける特別メニューをご提供いたします。

「ワイン×コーラ」特設ページはこちら :https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/feature-cola-wine?utm_content=202606ヴィノスやまざきオンラインショップ内ページに遷移します

●企画背景

ヴィノスやまざきでは、ワインを通じてお客様の生活に彩りを添えたいという想いから、生産者から直接仕入れる蔵直(R)ワインだけでなく、より気軽に楽しんでいただける飲み方や食材・チーズとのペアリング提案を行っています。





秋冬に比べワインの需要が下がる夏場に、「暑い季節でも気軽にワインを楽しめる新しい飲み方を提案できないか」と考え、夏にぴったりのワインアレンジの開発に取り組みました。

その中で出会ったのが、本格スパイスを使用したクラフトコーラシロップ「日々乃コーラ」。

スペインで親しまれているワインカクテル「カリモーチョ（※1）」にヒントを得ながらも、クラフトコーラを使用することで、スパイス・柑橘の香りが立つ、より上質で大人の味わいに仕上がり、新しい夏のワイン体験「ワイン×コーラ」が誕生しました。

ワインの果実味と、コーラシロップに含まれるスパイスや柑橘の香りは相性が良く、氷や炭酸を加えることで爽快感のある味わいに。

食事とともに楽しむ一杯として、また暑い日のリフレッシュドリンクとして。ワイン愛好家の方はもちろん、普段ワインを飲み慣れていない方にも、気軽にワインの魅力に触れていただくきっかけになればと考えています。

（※1）カリモーチョは、赤ワインとコーラを合わせたスペイン発祥のカクテルで、気軽に楽しめる味わいが特徴です。

●ヴィノスやまざき 担当者コメント

昨年冬、当店でご提案した「ホットワインスパイスミックス(https://www.v-yamazaki.co.jp/products/fm-2200)」が予想を上回る反響をいただきました。

ワインにスパイスを加えることで生まれる新たな魅力や楽しさを、多くのお客様に体験していただけたことから、「このスパイスの魅力を夏にも提案できないだろうか」と考えるようになりました。

そんな中で出会ったのが、クラフトコーラシロップ「日々乃コーラ(https://www.v-yamazaki.co.jp/products/fm-2663)」です。

シナモンやクローブ、カルダモンなどのスパイスが織りなす香りに魅力を感じ、試しに蔵直(R)ワインと合わせてみたところ、ワインの果実味と驚くほど相性が良いことを発見しました。また、夏場はワインの需要が落ち込む傾向があるため、暑い日でも気軽に楽しめる新しい飲用シーンとして提案できるのではないかと考えました。

日々乃コーラシロップにはスパイスの香りと甘みがあるため、合わせるワインには果実味が豊かで辛口タイプのものがおすすめです。

今回採用した「ランブルスコ・ディ・モデナ オーガニック(https://www.v-yamazaki.co.jp/products/it04-18)」は、ランブルスコの中でも甘くない辛口タイプで、果実味とやさしい発泡感がシロップと調和し、爽快感のある味わいを楽しむことができます。

また、辛口の白スパークリングワインはもちろん、赤ワインや白ワインなどのスティルワインでも美味しくお召し上がりいただけます。



さらに、日々乃コーラシロップはドリンクとして楽しむだけでなく、お料理にも活用できます。例えば、お肉をシロップに漬け込んで焼くことで、スパイスの香りとほどよい甘みが加わり、「ストーンヘッジ ジンファンデル(https://www.v-yamazaki.co.jp/products/c09-02a)」などワインとの相性も抜群の一皿に仕上がります。

例年にも増して厳しい暑さが続く夏だからこそ、果実味あふれるワインとスパイス香るコーラシロップの組み合わせで、爽やかなひとときをお楽しみいただきたいと思っています。ワインの新しい楽しみ方として気軽に体験していただければ幸いです。

販売内容概要

１.企画名

「本格スパイス香る！大人のためのワイン×クラフトコーラ」

▶企画特設ページはこちら(https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/feature-cola-wine?utm_content=202606)

２.商品

日々乃コーラシロップ 100ml（ヴィノスやまざきオリジナル）1,350円（税込）

瀬戸内レモン、奈良県産の和漢ハーブ、10種以上のスパイス、大阪・能勢町の天然水、3種ブレンドのサトウキビ糖など、カラダにやさしい食材をふんだんに使用した、希釈性のシロップです。

ワインコーラを気軽にお楽しみいただくために、100mlというヴィノスやまざきオリジナルサイズをご用意しました。

３.「ワイン×コーラ」おすすめ蔵直(R)ワイン

- リッチランド スパークリング 1,848円（税込）- ランブルスコ・ディ・モデナ オーガニック 2,178円（税込）- ストーンヘッジ ジンファンデル 3,278円（税込）- ヴァルフォルモサ ノンアルコール スパークリング ロゼ0.0 2,570円 （税込） ほか

４.おすすめの楽しみ方

- グラスに氷をたっぷり入れ、日々乃コーラシロップ30ml 、お好みのワイン100ml を注ぎ、串切りしたレモンを絞ったあとにグラスに入れます。底からかき上げるように混ぜたら、出来上がりです。- ワインの果実味とスパイスの香り、炭酸の爽快感が重なり合い、夏にぴったりの味わいをお楽しみいただけます。

５.展開店舗

静岡本店、新静岡セノバ店、沼津店、広尾店、池袋店、有楽町店、エキュート品川店、中目黒店、コレド室町店、パルコヤ上野店、パルコ立川店、CIAL横浜店、川崎アゼリア店、たまプラーザテラス店、武蔵小杉店、名古屋店、神戸店、京都店、オンラインショップ

６.販売期間

2026年６月26日(金)～9月30日（水)

テイスティングカウンターメニュー企画概要

１.企画名

「大人のためのワイン×クラフトコーラ」ティスティングバー企画

２.メニュー

ランブルスコ×コーラ

イートイン780円（税込858円）

テイクアウト800円（税込864円）

日々乃コーラシロップに、有機ぶどうから造るセミドライの微発泡赤ワイン「ランブルスコ・ディ・モデナ オーガニック」を注ぎ、串切りしたレモンを絞ったあとにグラスに入れました。

赤ワインのコクとスパイスが調和し、深みのある味わいをお楽しみいただけます。

スパークリング×コーラ

イートイン780円（税込858円）

テイクアウト800円（税込864円）

日々乃コーラシロップに、トロピカルフルーツのような華やかな香りをもち、シャルドネのフレッシュさとピノ・ノワールの旨味が調和した、ふくよかで親しみやすい味わい「リッチランド スパークリング」を注ぎ、串切りしたレモンを絞ったあとにグラスに入れました。

爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

日々乃コーラ

イートイン650円（税込715円）

テイクアウト670円（税込723円）

日々乃コーラシロップを炭酸水で割り、レモンを絞りました。お酒が強くない方や、アルコールを控えたいシーンでも、お楽しみいただけます。

３.展開店舗

静岡本店、有楽町店、沼津店、たまプラーザ店、京都店、新静岡セノバ店、武蔵小杉店、コレド室町店、中目黒店、名古屋店

４.展開期間

2026年7月1日(水)～9月30日（水)

クラフトコーラシロップ「日々乃コーラ」について

クラフトコーラシロップ「日々乃コーラ」は、日々の暮らしに寄り添う一杯を目指して開発されました。瀬戸内レモンと、奈良県産の和漢ハーブ、10種類以上のスパイス、大阪・能勢町の天然水、3種類ブレンドのサトウキビ糖などからだにやさしい食材をふんだんに使用。素材の個性を引き出す配合と製法を追求し、少量ずつ丁寧に仕込み、保存料や着色料に頼らず仕上げています。つくり手の試行錯誤と想いが重なり、香り高く奥行きのある味わいを実現しています。

https://hibino-cola.com/

蔵直(R)ワイン専門店「ヴィノスやまざき」について

ヴィノスやまざきは、全国に27店舗構える直輸入型ワイン専門ショップで、生産者のもとに自分たちの足で訪問し、輸入から販売までを手がけています。

1994年から始めたワインの直輸入は今年30周年を迎え、現在ではフランスをはじめとするヨーロッパ各国や、アメリカ、チリ、ウルグアイなど世界13カ国に広がっています。

お客様から届いた声を参考にして造るオリジナルの蔵直ワインは広く支持されており、その商品開発のノウハウを活かして、生産者に日本の市場、消費者の志向、トレンドを伝え、品質向上に努めています。

オンラインショップ内「本格スパイス香るワイン×クラフトコーラ」特設ページ

https://www.v-yamazaki.co.jp/pages/feature-cola-wine

オンラインショップ内「ワインコーラ」特設ページでは、日々乃コーラと合わせていただきたい蔵直(R)ワインをご紹介しております。

特設ページ内掲載の蔵直(R)ワインと日々乃コーラを同時ご購入時にご利用いただける300円OFFクーポンも（オンラインショップ限定）。是非この機会に「ワインコーラ」をお楽しみください。

本企画・商品に関するお問い合わせ

ヴィノスやまざきフリーダイヤル：0120-740-790(午前9時～午後6時30分)