ダイヤモンドパターンが魅せる、美しい一体感と確かな操作性。SIGMA BF専用「YUWOOD ベースプレート一体型グリップ II」新発売

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はカメラアクセサリーブランド「YUWOOD（ユーウッド）」の新製品として、SIGMA BF専用設計のカメラグリップ一体型ベースプレートを2026年6月26日(金)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\17,000(税込)

対応カメラボディ：SIGMA BF

【YUWOOD SIGMA BF専用「プレミアムカメラグリップ一体型ベースプレートII」 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/yuwood-bf-gp-ii

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H61PC4CG

ダイヤモンドパターンで、極上の握り心地と一体感を。

製品概要

本製品は、SIGMA BFのデザインに美しく調和するよう専用設計された、オールメタル製のプレミアムカメラグリップ一体型ベースプレートです。

本体は高精度な五軸CNC加工によりアルミニウム合金から精密に削り出され、表面にはカメラボディと自然に馴染む「ダイヤモンドパターン」を採用。デザインの一体感を高めるだけでなく、滑りにくく安定した握り心地を実現し、手ブレを抑えた快適な撮影をサポートします。

グリップを装着したままバッテリーへアクセスできる実用的な設計に加え、底面にはアルカスイス互換規格を採用。さらに3か所のストラップホールと、1/4インチネジ穴・ARRI規格の位置決め穴を備え、三脚撮影や各種アクセサリーとの組み合わせにも柔軟に対応します。



主な特長

・SIGMA BFに美しく馴染む五軸CNC加工の精密設計

本体は高精度な五軸CNC加工によりアルミニウム合金から削り出し。SIGMA BFのミニマルなボディラインに自然にフィットし、装着時も一体感のある美しい外観を実現します。

・「ダイヤモンドパターン」で安定したホールド感

表面にはボディと調和するダイヤモンドパターンを採用。滑りにくく、しっかりと握れるため、スナップ撮影や長時間の持ち歩きでも快適に使用できます。

・装着したままバッテリー交換がスピーディ

実用性に配慮した設計により、グリップを取り外すことなく、バッテリーへスムーズにアクセスできます。撮影中の電池交換も素早く行えます。

・ストラップ装着や三脚撮影に対応する高い拡張性

底面はアルカスイス互換規格を採用し、対応する雲台へスムーズに装着可能。さらに、3か所のストラップホールと、1/4インチネジ穴・ARRI規格の位置決め穴を備え、ショルダーストラップやハンドストラップ、各種アクセサリーとの組み合わせにも柔軟に対応します。

・ボディに美しく調和する2色のカラー展開

SIGMA BFの洗練されたルックスを引き立てるシルバーとブラックの2色をラインナップ 。高い剛性と金属ならではの上質な手触りが、所有する満足感をさらに高めます 。

・カラーバリエーション

◆ブラック

ブラック

◇シルバー

シルバー

【YUWOOD SIGMA BF専用「プレミアムカメラグリップ一体型ベースプレートII」 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/yuwood-bf-gp-ii

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H61PC4CG

YUWOODブランド紹介

YUWOOD（ユーウッド）は、カメラ愛好家である余（YU）氏が2021年に中国・蘇州で設立したカメラアクセサリーブランドです。天然木と金属プレートを融合させたオリジナルデザインのウッドハンドグリップを主力製品としています。

伝統工芸への深い敬意を礎に、「時を経ても色褪せない、温もりのある製品」を生み出すことを目標としており、すべての製品は極めて高い基準のもと設計され、手作業で丁寧に仕上げられています。

安定した品質と絶対的な信頼性を実現するため、現在は自社管理の加工工場を保有しています。ウッド部分は、蘇州で百年続く伝統的な木工職人の手によって製作され、環境配慮型のウッドワックスオイルで仕上げることで、木材本来の自然な木目と上質で落ち着いた質感を最大限に引き出しています。

また、アルミ合金パーツは高精度CNC加工機によって削り出され、誤差を0.02mm以内に抑制し、カメラボディとの一体感のあるフィット感を追求しています。蘇州が誇るトップクラスのCNC加工技術と木工芸の融合。恵まれた環境と技術的背景を基盤とし、YUWOODは自社製品に対し、常に最高水準の品質を追求し続けています。

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年3月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

SNS各種リンク:

X (旧Twitter): https://x.com/2nd_focus

Instagram: https://www.instagram.com/2ndfocus_eicreation/

Facebook: https://www.facebook.com/2ndfocus/