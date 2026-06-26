寝返りのしやすさに着目した「DE・MON（デーモン）」マットレス、SNSモニター募集を開始

ULIFE株式会社

ULIFE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：杉山 貴史）は、睡眠中の「自然な寝返り」をサポートするマットレスブランド「DE・MON（デーモン）」の認知拡大と体験機会創出を目的とし、2026年6月26日（金）よりInstagramおよびX（旧Twitter）にてモニターキャンペーンを開催いたします。

DE・MONについて

DE・MONは「眠りは、休息ではなく、再生の時間」というコンセプトのもと、心身を整え、翌日をより良く迎えるための睡眠を提案します。身体の姿勢変化や寝返りの動きにフォーカスし、高い支持性と快適性の両立を追求したマットレスを展開しています。

モニター製品：DE・MON マットレス（10cm）

本キャンペーンの対象となるのは、身体への負担軽減を目指して開発された高反発ウレタンマットレスです。

【製品概要】

商品名：DE・MON マットレス

サイズ：シングル（約97×195×10cm）

重量：約7.98kg

カバー：ポリエステル100％

本体：ウレタンフォーム

生産国：中国（専用工場）

【主な特長】

・自然な寝返りをサポートし、快適な睡眠環境を 実現

・高反発ウレタンフォーム採用

・上層200N、下層260Nの2層構造による適度な支持力

・復元率97％でへたりにくい設計

・日本企画・日本デザイン

・購入後5年間品質保証

モニターキャンペーン概要

キャンペーン詳細：https://www.de-mon.jp/blogs/news/de-mon-mattress-monitor-campaign

公式サイト・SNS

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175839/table/11_1_301323947b8f672f23835fef363fbb93.jpg?v=202606260952 ]Instagramモニターキャンペーン(https://instagram.com/demon_sleep_official)X（旧Twitter）モニターキャンペーン(https://x.com/DE_MON_Japan)

公式サイト：https://www.de-mon.jp

Instagram：https://instagram.com/demon_sleep_official

X（旧Twitter）：https://x.com/DE_MON_Japan

TikTok：https://tiktok.com/@demon_sleep_official

LINE：https://line.me/R/ti/p/@719zbeuz

YouTube：https://youtube.com/@DEMON_Sleep_Official

会社概要

会社名：ULIFE株式会社

所在地：東京都中央区日本橋横山町6丁目1 NBアネックスビル3F

代表者：代表取締役 杉山 貴史

設立：2021年7月

事業内容：寝具製品の企画・開発・製造・販売

本件に関するお問い合わせ

広報担当：r_huang@yourlife.co.jp

お客様サポート：home@yourlife.co.jp

TEL：0120-541-898

お問い合わせフォーム：https://de-mon.jp/pages/contact