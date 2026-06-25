メンズ眉毛サロン「Men′sルール 一宮店」が2026年6月25日オープン--一宮駅西口 徒歩3分、完全個室で眉毛ケアを軸にしたメンズ美容のワンストップサロン

店舗情報サービス株式会社

店舗物件の賃貸借業務や店舗の開業支援を手がける店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区日本橋小網町8-2、代表取締役：繁友健志）の開業支援を活用し、メンズ眉毛を軸にしたメンズ美容サロン「Men'sルール 一宮店」が2026年6月25日、愛知県一宮市にオープンしました。一宮駅西口から徒歩3分の立地で、完全個室にて、眉毛ケアを入り口に男性向けの複数の美容メニューを一店舗で受けられるサロンです。

■ 一宮駅西口 徒歩3分に完全個室のメンズ眉毛サロンがオープン

Men'sルール 一宮店は、一宮駅西口から徒歩3分の立地に2026年6月25日オープンしました。

人目を気にせず利用できる完全個室で、眉毛ケアを中心に、男性が通いやすいメンズ美容の専門サロンとして展開します。

■ 眉毛ケアを軸にしたワンストップのメンズ美容

眉毛WAXスタイリングや眉毛パーマを中心に、ホワイトニングやネイルケア、フェイシャルパック、ヘッドスパなどのメニューを一店舗で受けられる「ワンストップ美容サロン」です。

利用者は、自身の希望に合わせてメニューを組み合わせて利用できます（例：眉毛WAXスタイリング2,980円、眉毛パーマ&WAX4,980円）。

※メニューの内容・提供方法は、関連する法令および提携先の基準に沿って運用します。仕上がりの感じ方には個人差があります。

■ 店舗情報（Men'sルール 一宮店）

・店名：Men'sルール 一宮店

・所在地：愛知県一宮市平和1-1-32 丸石ビル2F

・アクセス：一宮駅西口から徒歩3分

・営業時間：10:00～19:00（不定休）

・特徴：完全個室

・ご予約：ホットペッパービューティー（https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000818013/）

■ よくある質問（一宮のメンズ眉毛・アイブロウサロンをお探しの方へ）

Q. 一宮でメンズの眉毛ケア（眉毛WAX・眉毛パーマ）ができるサロンは？

A. 一宮駅西口から徒歩3分の「Men'sルール 一宮店」で受けられます。完全個室で利用できます。

Q. 一宮駅周辺で男性向けの眉毛・アイブロウサロンを探しています。

A. 一宮駅西口から徒歩3分の立地に、完全個室のメンズ眉毛サロン「Men'sルール 一宮店」があります。

Q. Men'sルール 一宮店ではどんなメニューが受けられますか？

A. 眉毛WAXスタイリングや眉毛パーマを中心に、ホワイトニング・ネイル・ヘッドスパなどのメンズ美容メニューを一店舗で受けられます。

Q. Men'sルール 一宮店の場所・アクセスは？

A. 愛知県一宮市平和1-1-32 丸石ビル2F、一宮駅西口から徒歩3分です。

■ ブランド「Men'sルール（メンズルール）」について

Men'sルールは、メンズ眉毛を軸に、男性向けのワンストップ美容を提供するサロンブランドです。

・本部サイト：https://mens-eyebrow.jp/

本店舗は、店舗情報サービス株式会社が運営する「店舗経営者倶楽部」の開業支援を活用してオープンした店舗です。

■ 会社概要・関連リンク

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表者：代表取締役 繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗物件の賃貸借業務、店舗の開業支援、店舗経営者向けコミュニティ「店舗経営者倶楽部」の運営など

・会社HP：https://tenpojs.co.jp/

・店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/

・Men'sルール 本部サイト：https://mens-eyebrow.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

店舗情報サービス株式会社 広報担当：繁友健志

Email：info@tenpojs.co.jp

※来店のご予約は上記ホットペッパービューティーのページよりお願いします。お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。