【タブレットセール＋ポイントアップ】楽天限定！11型タブレットが驚きの18,999円！4G LTE、Helio G99、120Hz、20GB+256GB、10000mAh

Shenzhen Lezhefei Technology Co., Ltd.

【期間限定】先着50台！楽天スーパーセール限定！高性能11型タブレットが驚きの18,999円！

快適表示:11インチFHD大画面 & 120Hz高リフレッシュレートで、動画もゲームも抜群の滑らかさ。

高速処理:Helio G99プロセッサー& 20G大容量メモリで、マルチタスクもサクサク。

大容量ストレージ:256GB内蔵+最大2TB拡張可能で、写真や動画、アプリを存分に保存。

どこでも接続:SIMフリー（4G LTE完全対応）と5GHz WiFiで、外出先でも高速通信。

長時間使用:10000mAh大容量バッテリー&PD18W急速充電対応。

高品質エンタメ:Widevine L1認証で動画配信サービスを高画質で視聴可能。

↓今すぐLZF ZPad3を手に入れよう！ ↓

楽天通常価格： 27,999円(税込)

クーポン適用後：18,999円(税込)

レビューで「ケース希望」あるいは「ガラスフィルム希望」を記入いただくだけで、特典をご発送させていただきます。

11インチFHD大画面 & 120Hz高リフレッシュレートで、動画もゲームも抜群の滑らかさ。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/alphawolf/zpad3/

Helio G99プロセッサー& 20G大容量メモリで、マルチタスクもサクサク。

256GB内蔵+最大2TB拡張可能で、写真や動画、アプリを存分に保存。

10000mAh大容量バッテリー&PD18W急速充電対応。

そしてWidevine L1に対応しNetflix等のHD高画質再生が可能なほか、4G LTE通信にも対応。以下のようにdocomo B19，au B18，SoftBank B8，楽天モバイルのB28と、全キャリアのプラチナバンド対応。

Wi-Fiがない場所でも単体で通信できる利便性も魅力です。