エネルギーシフトを加速させるビジネス・メディア【EnergyShift】の公式Youtubeチャンネル『エネルギーを面白く【エナシフTV】』にRAUL株式会社代表 江田健二が出演しました
RAUL株式会社 代表 江田健二が、しろくま電力株式会社が運営するビジネス・メディア【EnergyShift（エナジーシフト）】の公式Youtubeチャンネル『エネルギーを面白く【エナシフTV】』に出演しました。
中東情勢の影響により高騰する電気代、ガス代値上げの背景、今後の見通しなどをエネルギーアナリストの前田雄大氏と対談しました。
【専門家に問う】家庭を直撃する電気代、ガス代、再エネ賦課金を解説！
公開日：2026年6月17日
https://www.youtube.com/watch?v=M33buQ5D_9Y
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353420/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事（https://simulator.eic-jp.org/kenji-eda）、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
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「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
中東情勢の影響により高騰する電気代、ガス代値上げの背景、今後の見通しなどをエネルギーアナリストの前田雄大氏と対談しました。
公開日：2026年6月17日
https://www.youtube.com/watch?v=M33buQ5D_9Y
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353420/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事（https://simulator.eic-jp.org/kenji-eda）、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
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2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
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