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ブリヂストン、ランボルギーニ「Fenomeno Roadster」にプレミアムタイヤ「POTENZA SPORT」を単独納入
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、ランボルギーニのスーパースポーツカー「Fenomeno Roadster」に単独タイヤサプライヤーとして、ランフラットテクノロジー※1採用のプレミアムタイヤ「POTENZA SPORT」（ポテンザ※2 スポーツ、フロント:265/30 ZRF21、リア:355/25 ZRF22）を納入します。
ブリヂストンは、2023年よりランボルギーニのグローバルでのオフィシャルテクニカルパートナーに認定されています。両ブランドの信頼と共感により実現したパートナーシップに基づき、グローバルでの発表会・試乗会等における広報・マーケティング活動、レースゲーム「ASPHALT LEGENDS UNITE」でのコラボレーション等、双方のブランド価値向上に向けた共同施策・活動を実施しています。
これまでも、当社は技術力と品質が認められ、スーパースポーツカー全ラインナップの独占タイヤサプライヤーとして、「Revuelto」や「Temerario」、「Fenomeno」にタイヤを納入しています。これにより、ランボルギーニが車両を通じて提供する価値の実現に貢献してきました。
「Fenomeno Roadster」は、ランボルギーニが「史上最もエクスクルーシブかつパワフルなオープントップの少数モデル」※3として、限られた顧客層のために世界15台限定で生産する特別な車両です。出力1080 CVを誇るV12ハイブリッドパワートレインを搭載し、最高速度は340km/h以上、0-100km/h加速は2.4秒、0-200 km/h加速は6.8秒を実現しています。
今回納入する「POTENZA SPORT」は、ブリヂストンが長年にわたるモータースポーツ活動で培った技術と、最先端のトレッド・コンパウンド技術を融合することで、ドライ・ウェット両路面での優れたハンドリング性能と高速走行時のコントロール性能を発揮し、「Fenomeno Roadster」の車両性能と走行精度を最大限に引き出します。更に、当社のランフラットテクノロジー採用により、空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるため、急なパンクでも安全な場所まで移動して停車することができます。
Adrien Thormann（Director of OE Sales Europe, Bridgestone Europe NV/SA）のコメント：
ランボルギーニのグローバルでのオフィシャルテクニカルパートナーとして、また全スーパーカーラインナップの独占タイヤサプライヤーとして、私たちの役割はランボルギーニを運転するドライバーに驚異的なパフォーマンスを提供することです。ブリヂストンが長年にわたるモータースポーツ活動で磨いてきた技術を反映した「POTENZA」により、「Fenomeno Roadster」の圧倒的な性能を公道とサーキットの両方で引き出します。
Christian Mastro（Marketing Director, Lamborghini）のコメント：
ランボルギーニの圧倒的なパフォーマンスは、車両を構成するすべての要素が高度に調和することで完成します。その中でも、タイヤは、車両性能を最大限引き出すために欠かせない役割を果たします。ブリヂストンとの深いパートナーシップにより、各モデルの個性とランボルギーニのDNAを最大限に引き出す専用設計を実現してきました。「Fenomeno Roadster」は、私たちが一緒に限界を突破した最新のモデルです。
今回の「POTENZA SPORT」のタイヤ開発では、ブリヂストン独自のシミュレーション技術を活用し、バーチャル環境でのタイヤテストも活用しました。これにより、開発段階での原材料使用量やCO2排出量を最大60％削減しつつ、タイヤ開発工程の効率化による市場への迅速な投入を実現しました。
ブリヂストンは、「走る実験室」であるモータースポーツで磨かれた技術を反映した「POTENZA」ブランドを展開しております。10年後、20年後にも「走るわくわく」を提供しつづけ、安心・安全で楽しいクルマ文化の発展に貢献することで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/ ) に掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットしていきます。
※1 ランフラットテクノロジー（https://tire.bridgestone.co.jp/runflat/about/）は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行可能とする技術です。
※2 「POTENZA」はサーキットから一般道走行まで、速さと走りの楽しさを提供するブリヂストンのスポーツタイヤブランドです。
※3 Lamborghini Fenomeno Roadster | Lamborghini.com（https://www.lamborghini.com/jp-en/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/few-off/fenomeno-roadster）
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
ブリヂストンは、2023年よりランボルギーニのグローバルでのオフィシャルテクニカルパートナーに認定されています。両ブランドの信頼と共感により実現したパートナーシップに基づき、グローバルでの発表会・試乗会等における広報・マーケティング活動、レースゲーム「ASPHALT LEGENDS UNITE」でのコラボレーション等、双方のブランド価値向上に向けた共同施策・活動を実施しています。
「Fenomeno Roadster」は、ランボルギーニが「史上最もエクスクルーシブかつパワフルなオープントップの少数モデル」※3として、限られた顧客層のために世界15台限定で生産する特別な車両です。出力1080 CVを誇るV12ハイブリッドパワートレインを搭載し、最高速度は340km/h以上、0-100km/h加速は2.4秒、0-200 km/h加速は6.8秒を実現しています。
今回納入する「POTENZA SPORT」は、ブリヂストンが長年にわたるモータースポーツ活動で培った技術と、最先端のトレッド・コンパウンド技術を融合することで、ドライ・ウェット両路面での優れたハンドリング性能と高速走行時のコントロール性能を発揮し、「Fenomeno Roadster」の車両性能と走行精度を最大限に引き出します。更に、当社のランフラットテクノロジー採用により、空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるため、急なパンクでも安全な場所まで移動して停車することができます。
Adrien Thormann（Director of OE Sales Europe, Bridgestone Europe NV/SA）のコメント：
ランボルギーニのグローバルでのオフィシャルテクニカルパートナーとして、また全スーパーカーラインナップの独占タイヤサプライヤーとして、私たちの役割はランボルギーニを運転するドライバーに驚異的なパフォーマンスを提供することです。ブリヂストンが長年にわたるモータースポーツ活動で磨いてきた技術を反映した「POTENZA」により、「Fenomeno Roadster」の圧倒的な性能を公道とサーキットの両方で引き出します。
Christian Mastro（Marketing Director, Lamborghini）のコメント：
ランボルギーニの圧倒的なパフォーマンスは、車両を構成するすべての要素が高度に調和することで完成します。その中でも、タイヤは、車両性能を最大限引き出すために欠かせない役割を果たします。ブリヂストンとの深いパートナーシップにより、各モデルの個性とランボルギーニのDNAを最大限に引き出す専用設計を実現してきました。「Fenomeno Roadster」は、私たちが一緒に限界を突破した最新のモデルです。
今回の「POTENZA SPORT」のタイヤ開発では、ブリヂストン独自のシミュレーション技術を活用し、バーチャル環境でのタイヤテストも活用しました。これにより、開発段階での原材料使用量やCO2排出量を最大60％削減しつつ、タイヤ開発工程の効率化による市場への迅速な投入を実現しました。
ブリヂストンは、「走る実験室」であるモータースポーツで磨かれた技術を反映した「POTENZA」ブランドを展開しております。10年後、20年後にも「走るわくわく」を提供しつづけ、安心・安全で楽しいクルマ文化の発展に貢献することで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/ ) に掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットしていきます。
※1 ランフラットテクノロジー（https://tire.bridgestone.co.jp/runflat/about/）は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行可能とする技術です。
※2 「POTENZA」はサーキットから一般道走行まで、速さと走りの楽しさを提供するブリヂストンのスポーツタイヤブランドです。
※3 Lamborghini Fenomeno Roadster | Lamborghini.com（https://www.lamborghini.com/jp-en/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/few-off/fenomeno-roadster）
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936