イーグリッド、電動バイクの電力消費を最大20％削減へ-AI運転解析の実証研究をタイ・バンコクで開始

株式会社イーグリッド(株)イーグリッド NEDOバンコク・オープニングセレモニー開催 ｜ 2026年6月19日オープニングセレモニー｜テープカット‧集合写真（2026年6月19日 タイ‧バンコク市内ホテル）

株式会社イーグリッド（e-Grid inc. 本社：島根県出雲市、代表取締役CEO：小村 淳浩、以下イーグリッド）は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の国際実証プログラムに採択された「電動バイクドライバーの運転時行動解析による消費エネルギーの効率化と安全運転の促進実証研究」において、2026年4月よりタイ・バンコクでの実証実験を正式に開始し、同年6月19日にはオープニングセレモニーを盛況のうちに開催いたしました。本サービスは、電動バイクを保有するバイクタクシー・宅配事業者を対象に、GPS・加速度センサー・AIを組み合わせた独自のテレマティクス技術により、電力消費量の20%以上削減・交通事故率低下・フリート管理コスト削減を同時に実現するBtoBプラットフォームです。2027年のタイ国内商用化を経て、ASEAN各国への展開を目指します。

■背景 ── ASEANフリート事業者が抱える「3つの経営損失」

タイだけで数百万台が走行するバイクタクシー・宅配バイクは、ASEANの物流・生活インフラを支える基幹産業です。しかし多くのフリート事業者が「見えないコスト」に経営を圧迫されています。

イーグリッドが提供するのは「データから運転行動を変える」という根本的アプローチです。GPS・速度センサー・加速度センサー・AIの組み合わせにより、電力消費ロス・事故リスク・管理コストを同時解決する独自のテレマティクスプラットフォームを2026年6月よりタイ・バンコクでの実証実験を開始しました。

■サービス内容 ── 4つの機能で「走るデータ基盤」を実現

バイクに乗った瞬間からすべての走行データを収集・AI解析し、ドライバーひとりひとりにリアルタイムでフィードバック。GPS・速度センター・加速度センサーのデータをクラウドで処理し、急加速・急減速・無駄なアイドリングなどのパターンをAIが検知。スコアと改善提案をアプリで届け、運転行動変容を促します。本サービスは、ドライバー・フリート事業者・社会の3層すべてに価値を届けるよう設計されています。

（１）リアルタイム走行データ収集

GPS・加速度センサー・通信装置で、電動バイク20台の走行データとバッテリーのセルデータを常時収集します。収集されたデータは、クラウドへ即時送信、分析基盤に蓄積され、「いつ・どこで・ どのように走ったか」が可視化されます。

（２）セーフティードライブ診断

急加速・急制動などの、安全運転上の非効率パターンをAIが自動検知し、エネルギー消費との相関とともにドライバーごとにスコア化します。



（３）エコドライブ診断

走行後にスコア、ランキング、改善提案をプッシュ通知します。軽快な使用感でドライバーの行動変容を継続的に促進し、個々の改善点を指示しなくても自分から改善するドライバーを育成することで管理コストを削減します。

（４）フリート管理

運営されるフリート全体の消費エネルギー、安全スコア、コスト削減効果をリアルタイムで一元的に可視化し、経営判断に資するデータを提供します。

■導入メリット ── 事業者が得られる「3つの定量的価値」

本サービスの採用により、フリート事業者は以下3つの定量的な経営改善効果が期待できます。NEDO実証研究のデータに基づき、商用化後のサービスとして提供します。

■走行データを収集・AI解析し、ドライバーひとりひとりにリアルタイムでエコドライブ診断をフィードバックする

GPS・加速度センサー・通信装置から取得したデータをクラウドで処理し、急加速・急減速・無駄なアイドリングなどのパターンをAIが検知。ドライバーアプリを通じてスコアと改善提案を届け、自然な行動変容を促します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/105966/table/38_1_5c4e443084e1216e9254a2ce2ce1c246.jpg?v=202606230152 ]

運行管理者画面1：走行履歴及びバイク状態監視画面運行管理者画面2：バッテリー残量監視画面

■オープニングセレモニー開催報告（2026年6月19日）

2026年6月19日（金）、タイ・バンコク市内のホテルにて「(株)イーグリッドNEDO実証事業 バンコク・オープニングセレモニー」を開催しました。タイ工業省 部長Kittipan氏・在タイ日本国大使館 一等書記官 沼尻氏・NEDO部長川村氏・Jowit Global CEO Nikorn氏、島根県をはじめ、日タイ両国の政府・産業界の関係者・現地メディアなど約50名が参集。3時間にわたり盛況のうちに開催されました。

▶ 開会挨拶・来賓スピーチ

代表取締役CEO 小村 淳浩より開会宣言。続いて在タイ日本国大使館 一等書記官 沼尻氏・タイ工業省 部長Kittipan氏・NEDO部長川村氏・Jowit Global CEO Nikorn氏よりスピーチが行われ、本事業への期待が各登壇者から表明されました。

CEO小村 開会挨拶の様子

▶ プロジェクト紹介・リアルタイムデータデモ

GPSと加速度センサーで取得した走行データをAIが解析しエコドライブ診断をフィードバックする仕組みをライブで解説。メインスクリーンでは電動バイクのリアルタイムデータが動態表示され、消費エネルギー・安全スコアの変動を紹介しました。

プロジェクト紹介プレゼンテーション ／ リアルタイムデータ可視化ダッシュボード ライブデモ

▶ テープカット

日タイ両国の来賓・主催者全員が壇上に揃いテープカットを執行。実証事業の正式スタートを宣言するこの瞬間、会場全体が一体感に包まれました。

テープカットの瞬間｜左より：NEDO部長 川村氏・タイ工業省部長 Kittipan氏・CEO小村・在タイ日本国大使館 一等書記官 沼尻氏・Jowit Global CEO Nikorn氏

▶ 電動バイク実機展示・フリート管理ダッシュボードデモ

本事業で使用する電動バイク2台を来場者が体験。ダッシュボードのデモではエネルギー消費・安全スコア・コスト削減効果が一目でわかるUIを披露し、現地・日系企業の担当者から多数の質問が寄せられました。

電動バイク実機展示来場者体験フリート管理ダッシュボード ライブデモ

▶ ネットワーキングランチ

立食形式のランチ・意見交換会では将来の顧客・パートナー候補となる現地・日系企業の担当者との活発な交流が生まれ、複数の企業から商用展開・パートナーシップに向けた前向きな対話が行われました。

ネットワーキングランチ・意見交換の様子

代表取締役CEO 小村 淳浩 コメント

「本日このセレモニーを、日タイ両国の政府・産業界の皆様とともに盛大に開催できたことを心から嬉しく思います。イーグリッドが、NEDOのもと、Jowit Globalというパートナー様とともにアジア最前線のバンコクで世界に通じるサービスを実証できることは、私たちチームの大きな誇りです。私たちのテクノロジーが運転行動を変え、エネルギー省力化に寄与し、命を救う--その可能性を、これから現実の数字で証明してまいります。」

代表取締役CEO 小村 淳浩

■今後の展開 ── タイから始まるASEANデジタルインフラ革命

本セレモニーをもって正式スタートとなったNEDO実証事業は、2026年内にバンコク市内20台での走行データ収集・AIモデル構築を進め、その後段階的にサービスの商用化とASEAN各国への展開を推進します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/105966/table/38_2_c3bceb14904c8f5a7b726790f7e04219.jpg?v=202606230152 ]

■会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/105966/table/38_3_dfe38dddb08ca51407208ddc0fecfba5.jpg?v=202606230152 ]

【NEDO事業について】 本事業は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」として採択された実証研究です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イーグリッド

社長室：一貫田 美絵（Ikkanda Yoshie）

TEL：050-3773-4595 ／ E-mail：contact_egrid@e-grid.co.jp

https://www.e-grid.co.jp/contact/(https://www.e-grid.co.jp/contact/)

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