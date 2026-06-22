【イベントレポート】ロバート・モンダヴィ・ワイナリー設立60周年記念イベント

Constellation Brands, Inc.

カリフォルニア・ナパ・ヴァレーの最高峰ワイナリーとして知られる「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー（Robert Mondavi Winery）」は、設立60周年を記念し、2026年6月17日（水）に東京・丸の内の「ミクニ マルノウチ」にてスペシャルランチイベントを開催いたしました。

本イベントには、ロバート・モンダヴィ・ワイナリーのヘッドワインメーカー（Director of Winemaking）であるカーティス・オガサワラ（Kurtis Ogasawara）氏が来日。会場には、女優の南果歩氏、俳優の別所哲也氏、映画コメンテーターのLiLiCo氏をはじめとする豪華ゲストやインフルエンサー、メディア関係者が集い、ワイナリーの60年の歩みと未来へのビジョンを共有する華やかなひとときとなりました。

60周年を記念して特別に造られた「60th アニバーサリー コメモラティヴ カベルネ・ソーヴィニヨン」とペアリングされた子羊のロティそのフォンとニガナのピュレワイナリーの最高峰である「2019 ザ・リザーブ カベルネ・ソーヴィニヨン ト・カロン・ヴィンヤード」とペアリングされた黒毛和牛フィレ肉 朴葉の包み焼き

60年の歴史と革新、そしてサステナビリティへの取り組み

イベントの冒頭では、カーティス・オガサワラ氏が登壇し、ロバート・モンダヴィ・ワイナリーの60周年の歴史と、ナパ・ヴァレーのワイン造りにおける同ワイナリーのパイオニアとしての役割について語りました。

特に注目を集めたのは、ワイナリーの心臓部とも言える「ト・カロン・ヴィンヤード（To Kalon Vineyard）」に関する取り組みです。ト・カロン・ヴィンヤードは、世界最高峰のカベルネ・ソーヴィニヨンとソーヴィニヨン・ブランを生み出す畑として知られており、近年ではカリフォルニアの有機認証機関（CCOF）からオーガニック認証を取得するなど、サステナブルな農法への移行を進めています。オガサワラ氏は、伝統を重んじながらも、その土地ならではの気候・土壌・地形が生み出す畑固有の個性をより忠実に表現したワイン造りへの進化を強調しました。

ミクニ マルノウチのスペシャルメニューと限定ワインの至高のマリアージュ

本イベントのハイライトは、江戸東京野菜をはじめとする旬の食材を活かしたナチュラルフレンチ「ミクニ マルノウチ」の特別メニューと、ロバート・モンダヴィ・ワイナリーの至高のワインによるペアリングです。

ウェルカムドリンクとして振る舞われた「2024 カリフォルニア シャルドネ」で乾杯が行われた後、イサキを使用した前菜には、爽やかでエレガントな「2021 ザ・エステート フュメ・ブラン オークヴィル」が合わせられました。

続いて、メインの肉料理では、仔羊のローストに「2022 ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン」を、そして特製の牛フィレ肉のステーキには、今回の60周年を記念して特別に造られた「60th アニバーサリー コメモラティヴ カベルネ・ソーヴィニヨン」と、ワイナリーの最高峰である「2019 ザ・リザーブ カベルネ・ソーヴィニヨン ト・カロン・ヴィンヤード」という2つの傑作がペアリングされました。

サステナブルな農法で育まれたト・カロンのブドウから生まれる深く複雑な味わいと、ミクニ マルノウチが誇る洗練されたフランス料理の融合は、参加したゲストから感嘆の声が上がるほどの素晴らしいマリアージュを生み出しました。

ワイン好きとしても知られる女優の南果歩さんは「60周年という節目のお祝いに参加することが出来て光栄です。それぞれのワインのお味は言うまでもなく素晴らしいラインアップで感動しました。また、ヘッドワインメーカーのカーティスさんのお人柄が温かく、このような豊かな人が作るワインだからこそのワインなのだな、と感じています」とコメント。

俳優の別所哲也さんは「さすがモンダヴィ！という素晴らしいワインの数々、堪能させていただきました。実はずいぶん前にお仕事でロバート・モンダヴィさんにお会いしたことがあり、60周年のお祝いに参加出来たことで、その頃を懐かしく思い出しています」と感慨深げに語りました。

帯や帯留にワインのデザインが施されたお着物でご参加されたLiLiCoさんは「ロバート・モンダヴィの奥深さに改めて触れることが出来ました。お料理のペアリングも素晴らしく、忘れられないひとときとなりました。」と感想を語りました。

左からミクニマルノウチのソムリエ宮原氏、女優の南果歩氏、ヘッドワインメーカーのカーティス・オガサワラ氏、映画評論家のLiLiCo氏、俳優の別所哲也氏

ゲストとの交流とフォトセッション

コースの合間には、カーティス・オガサワラ氏が各テーブルを回り、ワインの解説やゲストとの歓談を行いました。また、会場に設置された60周年記念の特別な装飾やディスプレイの前では、セレブリティやインフルエンサーとのフォトセッションも行われ、終始和やかで祝祭感に満ちた雰囲気の中イベントは幕を閉じました。

ロバート・モンダヴィ・ワイナリーは、この60周年を機に、数年にわたる改修工事を経てオークヴィルのエステートをリニューアルオープンしました。今後も、ナパ・ヴァレーのワインの魅力を世界に発信し続けるとともに、革新とサステナビリティを追求したワイン造りに邁進してまいります。

■ロバート・モンダヴィ・ワイナリーについて

1966年にロバート・モンダヴィによって設立。カリフォルニアのナパ・ヴァレーから世界最高峰のワインを造るというビジョンのもと、数々の革新をもたらし、アメリカのワイン文化を牽引してきました。ワイナリーの中心には、北米屈指の銘醸畑「ト・カロン・ヴィンヤード」があり、現在も高品質のワインを生み出し続けています。

■カーティス・オガサワラ（Kurtis Ogasawara）について

■カーティス・オガサワラ（Kurtis Ogasawara）について

カリフォルニア出身。UCデイヴィス校でブドウ栽培とワイン醸造学を学び、ドメーヌ・シャンドン、マム・ナパ、ニュートン・ヴィンヤードなどを経て、ロバート・モンダヴィ・ワイナリーに参画。2023年よりDirector of Winemaking（ヘッドワインメーカー）に就任し、ワイナリーの新たな時代を牽引しています。