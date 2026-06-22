ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、信太弘樹選手兼プレイングコーチが2026-27シーズンより監督に就任することとなりましたので、お知らせいたします。

コメント

このたび、ジークスター東京の監督に就任することとなりました。 コーチング経験が豊富なわけではなく、指導者としてのキャリアはこれからのスタートです。しかし、この大役を託していただいたことに深く感謝するとともに、その期待に応える責任の重さを強く感じています。 私自身、これまで多くの方々から学び、支えられてきました。その経験を糧に、選手、スタッフと真摯に向き合い、日々学び続けながらチームの成長と勝利のために全力を尽くす所存です。 未熟な部分もあるかと思いますが、覚悟を持ってこの挑戦に臨み、ファンの皆さま、スポンサーの皆さま、そしてクラブに関わるすべての皆さまのご期待に応えられるよう精進してまいります。 そして、これまでチームを支えてくださったすべての方々への感謝を忘れず、結果と姿勢で恩返しができるよう一歩一歩邁進してまいります。 今後ともご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします。

プロフィール

信太 弘樹（しだ ひろき） 身長・体重：190cm・90kg 生年月日：1989年6月24日（36歳） 出身地：茨城県 経歴： 麻生フェニックスJr、麻生中、藤代紫水高、日本体育大を経て大崎電気でプレー。日本代表として世界選手権に5度出場したほか、日本ハンドボールリーグのベストセブン賞、プレーオフ最高殊勲選手賞など数々のタイトルを獲得。2020年、ジークスター東京の始動に伴い移籍、主力選手としてチームを牽引。2023-24シーズンよりプレイングコーチを兼任。26年にリーグＨ通算800得点を達成。2025-26シーズンをもって現役を引退し、2026-27シーズンより監督に就任。 **おもな受賞歴：** 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン ベストセブン賞 3回（2014、15、17） 日本ハンドボールリーグ プレーオフ最高殊勲選手賞（2018） 日本選手権最優秀選手賞 2回（2014、16） **おもな代表歴：** アジア選手権（2010、14、16、18） 世界選手権（2011、13、15、17、19） アジア競技大会（2018）

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