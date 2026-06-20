「ふーふーして」問題にも。平成女児心をくすぐる“コンパクト型”ハンディファン、親子のおでかけにも活躍

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は、楽天市場「扇風機」ランキングにて1位を獲得したコンパクト型ハンディファン「ミラハナファン」を、2026年6月25日（水）10:00から6月26日（木）09:59までの24時間限定で楽天タイムセールにて販売します。

本製品は、平成女児心をくすぐる“変身コンパクト”のような見た目と、ハンディファン・ミラー・ライトの3つの機能を備えたアイテムです。

バッグに入れて持ち歩きやすいコンパクト型のデザインで、外出先やイベント、デスクワーク中はもちろん、暑い日のおでかけ後に親子で涼みたいシーンにも活躍します。

さらに、風量は3段階で調整できるため、外遊び後のクールダウンや、子どもの食事を少し冷ましたい時にも便利。見た目の可愛さだけでなく、日常のちょっとした「困った」をサポートするハンディファンです。

楽天市場：6月25日10時から24時間限定、クーポン適用後1,580円に

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iyqMK2Ny39w ]

セール期間：2026年6月25日（水）10:00～6月26日（木）9:59

通常価格：2,998円（税込）

タイムセール価格：2,580円（税込）

クーポン適用後価格：1,580円（税込）

※1,000円OFFクーポン適用時

楽天市場でクーポンを獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SVhMSS1GWEFDLUtBREMtUkszUw--&rt=

また、本製品はAmazon公式ストアでも好評販売中です。不定期でお得な限定セールやキャンペーンを随時開催しております。

1. 平成女児心をくすぐる、きらきら可愛い“コンパクト型”ハンディファン

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260620T閉じても開いても可愛い、平成女児心をくすぐるコンパクト型デザイン。

ミラハナファンは、丸いコンパクトのようなフォルムと、光の角度で表情が変わるオーロラのようなきらめきが特長のハンディファンです。

どこか懐かしい平成レトロな雰囲気と、今の持ち物にもなじみやすい淡色デザインを掛け合わせました。

閉じても、開いても可愛いデザインで、バッグに入れても、机に置いても生活感が出にくいのがポイント。夏の必需品であるハンディファンを、ただの暑さ対策グッズではなく、“持ち歩きたくなるアイテム”として楽しめます。

また、プリンセスや変身コンパクトのようなきらきら感があるため、可愛いものが好きなお子さまとのおでかけにもぴったりです。

※楽天市場「扇風機」ランキング、2026年4月12日集計分

2. 暑い日のおでかけ後に。親子で使いやすい3WAY仕様

ハンディ・首かけ・卓上の3WAYで使える仕様です。角度は180°無段階調整。好きな向きで風を届けられます。

ミラハナファンは、ハンディ・首かけ・卓上の3WAY仕様です。

手に持って使うのはもちろん、付属のストラップで首にかけたり、テーブルに置いて使ったりできます。

角度は180°無段階で調整可能。

外遊びのあと、カフェやフードコートで休憩する時にも、シーンに合わせて風を届けられます。

3. SNSでは「ふーふーして」問題にも、という声も。親子のおでかけ時間をサポート

子どもの食事を少し冷ましたりといった使い方

子どもとの食事中に意外と大変なのが、熱いご飯やスープを冷ます時間です。

「熱くて食べられない」と言われて、何度も“ふーふー”して冷ます経験に、共感する保護者の方も多いのではないでしょうか。

ミラハナファンは風量を弱・中・強の3段階で調整可能。SNSでは、暑い日のおでかけ後に親子で卓上に置いて涼んだり、子どもの食事を少し冷ましたりといった使い方も見られています。

暑さ対策としてはもちろん、親子のおでかけ時間を少しラクに、楽しくしてくれるアイテムです。

※食べ物に使用する際は、衛生面や風量、距離に配慮してご使用ください。

4. ミラー・リングライト付き。外出先の身だしなみチェックにも

ミラーとリングライト付き。外出先でも身だしなみをさっと確認できます。

ふたを開くと、ミラーが現れるコンパクト型デザイン。

さらにリングライトも搭載しているため、外出先での身だしなみチェックにも便利です。

メイク直しや前髪の確認など、ちょっと鏡を見たい時にも活躍します。

ファン・ミラー・ライトをひとつにまとめた、夏のおでかけバッグに入れておきたいアイテムです。

楽天市場：6月25日10時から24時間限定、クーポン適用後1,580円に

セール期間：2026年6月25日（水）10:00～6月26日（木）9:59

通常価格：2,998円（税込）

タイムセール価格：2,580円（税込）

クーポン適用後価格：1,580円（税込）

※1,000円OFFクーポン適用時

楽天市場でクーポンを獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SVhMSS1GWEFDLUtBREMtUkszUw--&rt=

また、本製品はAmazon公式ストアでも好評販売中です。不定期でお得な限定セールやキャンペーンを随時開催しております。

■ BELLEMONDについて

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260620B

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/bellemond_official_/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/