経営層向け短時間集中セミナー「3時間で学ぶ“ドラッカー・マネジメント”」を東京・大阪・オンラインで2026年8月・9月に開催！

株式会社ダイヤモンド社

株式会社ダイヤモンド社（本社：東京都渋谷区）は、経営者・エグゼクティブを対象とした短時間集中セミナー「3時間で学ぶ"ドラッカー・マネジメント"」を、2026年8月4日（火）に東京（ホテル椿山荘東京）、9月2日（水）に大阪（グランフロント大阪）にて開催いたします。また、遠方の方もご参加いただけるよう、ウェブセミナーも同時開催いたします。

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■ 開催の背景：経営者は学び続けなければならない

「経営者は経営しなければならない」というドラッカーの言葉通り、現代の経営環境においてリーダーには常に自己研鑽が求められています。 本セミナーは、ピーター・F・ドラッカー教授の理論に基づき構成された国内唯一のドラッカー公認講座「ドラッカー塾」のエッセンスを3時間に凝縮した体験セミナーです。 講師には、ドラッカー・マネジメントの普及に尽力し、生前のドラッカー教授から直接アドバイスを受け続けてきた株式会社ポートエム代表取締役の国永秀男氏を迎え、実践的な学びを提供します。

■ 本セミナーの3大特典

参加者には、日々の経営実践をサポートする以下の特典を提供いたします。

・ドラッカー塾のダイジェスト動画

・ドラッカー・マネジメントの実践に役立つ記入シート

・書籍『経営者に贈る5つの質問』 https://www.diamond.co.jp/book/9784478067567.html

【開催概要】

セミナー名： 3時間で学ぶ“ドラッカー・マネジメント”

講師： 国永 秀男（株式会社ポートエム 代表取締役）

受講料： 16,500円（税込）

＜東京会場＞

日時：2026年8月4日（火）13:30～17:00

場所：ホテル椿山荘東京「アンフィシアター」 東京都文京区関口2-10-8

定員：98名

＜大阪会場＞

日時：2026年9月2日（水）13:30～17:00

場所：グランフロント大阪 北館タワーB 10階 大阪府大阪市北区大深町3番1号

定員：100名

＜ウェブセミナー＞

東京、大阪いずれの日程もZOOMにて同時開催（参加方法は後日連絡）

【あわせて募集中の本コース】

「ドラッカー塾」各コースも新規開講の募集をスタートしております。

トップマネジメントコース：トップリーダーが身につけるべきマネジメントの真髄を1年間で学ぶ

エグゼクティブコース：「5つの質問」に基づき、経営幹部としての手腕を磨く半年間のプログラム

マネジメント基本コース：マネジメントの基本と原則を学習し実践する3ヵ月間のプログラム

※各コースの開講日や詳細は公式サイトをご確認ください

【3時間で学ぶ”ドラッカーマネジメント”の詳細・お申込み】

https://drc.diamond.co.jp/seminar/list/dcbs/

※各会場ともに定員に達し次第、締め切らせていただきます

【お問い合わせ先】

ダイヤモンド社 HRソリューション事業室（ドラッカー塾事務局）

TEL：03-5778-7229 Email：dcbs-djt@diamond.co.jp

URL：https://jinzai.diamond.co.jp/service/drucker-juku/