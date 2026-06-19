「遊戯王カードゲーム」のイラストアートがTシャツやポスターに！新たなレーベル「ART EXPANSION」を発表！
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zeXhdpIOWZI ]
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、2026年6月19日（金）に、世界中でお楽しみいただいている「遊戯王カードゲーム」のカードイラストを“アート”として再解釈し、アート・ファッション志向のアパレルやポスターなどのマーチャンダイズを展開する新たなレーベル「ART EXPANSION」を発表したことをお知らせします。
幅広い世代の方々に向けて、「遊戯王カードゲーム」の新たな魅力をお届けしていきたいと考えています。
また、「ART EXPANSION」のアイテムが登場するキーコンセプトムービーをYouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて本日公開しました。
公式サイト
https://www.konami.com/yugioh/artexpansion/
検索：yugioh_artexpansion_official
キーコンセプトムービーが本日公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zeXhdpIOWZI ]
●TEE
モチーフの持つ世界観や雰囲気を活かし、ストリートカルチャーの文脈でデザイン。
ボディは厚みのある生地を採用し、ワイドなボックスシルエットで自社設計。
●POSTER
カードイラストとは異なる視点で魅力を引き出したデザインをベースに、色鮮やかな高精細印刷で仕上げた、インテリアとしても楽しめるアートポスター。
「遊戯王OCG」公式サイト: www.yugioh-card.com/japan/
「遊戯王OCG」公式X @YuGiOh_OCG_INFO
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