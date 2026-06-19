“今読みたい韓国文学”に出会える！第1回「K-BOOK in TOKYO」開催

駐日韓国大使館 韓国文化院

・7月3日から23日まで、駐日韓国文化院および代官山 蔦屋書店にて「K-BOOK in TOKYO」を開催

・本屋大賞受賞作家のキム・ホヨンとファン・ボルムをはじめ、韓日人気作家のブックトークを実施

・話題の韓国書籍100冊以上のK-BOOK展示と、代官山 蔦屋書店でのK-BOOKフェアも同時開催

K-BOOK in TOKYO ポスター

駐日韓国文化院では、韓日両国で大きな話題を集めている韓国書籍を多角的に紹介する「K-BOOK in TOKYO」を今年初めて開催する運びとなりました。代官山 蔦屋書店の協力のもと、7月3日（金）から23日（木）まで駐日韓国文化院および代官山 蔦屋書店にて開催します。

本イベントは、日本の読者が韓国文学の“今”と多彩な魅力を体感できるよう、K-BOOK TALK、K-BOOK展示、K-BOOKフェアの3つのプログラムで構成しました。

K-BOOK TALKでは、日本の本屋大賞 翻訳小説部門で1位と3位を受賞したファン・ボルムとキム・ホヨンをはじめ、韓日を代表するSF作家のチョン・セランと小川哲、さらに近年エッセイストとしても活動する俳優のムン・ジョンヒなど、韓日両国の人気作家や翻訳家、出版関係者を迎え、執筆の裏話や日本での反響について語っていただきます。また、両国で注目を集める書籍・絵本100余冊を一堂に集めたK-BOOK展示と、今触れるべきK-BOOKの魅力を広く紹介するK-BOOKフェアを通して、韓国文学のトレンドをお届けします。

全てのイベントは無料で開催され、K-BOOK TALKは韓国文化院ホームページにて事前申込を受け付けています。

■韓国文化院ホームページ：https://www.koreanculture.jp/info_news_view.php?number=8422

イベント概要

■K-BOOK TALK 1：作家対談

本屋大賞受賞作家 キム・ホヨン×ファン・ボルム。蔦屋書店コンシェルジュが案内する2つの物語の世界。

・日時／会場：7月3日（金）19:00～20:00／代官山 蔦屋書店 シェアラウンジ

・登壇者：キム・ホヨン（作家）、ファン・ボルム（作家）

・進行：蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ 河出真美

・参加人数：40名様 ※応募締切：6月21日（日）

■K-BOOK TALK 2：作家と出版関係者とのトーク

本屋大賞受賞作『不便なコンビニ』と『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の日本での反響や裏話を出版関係者と深掘り。

・日時／会場：7月4日（土）14:00～16:00／駐日韓国文化院 2F ハンマダンホール

・登壇者

〔1部〕キム・ホヨン（作家）、米津篤八（翻訳家）、皆川裕子（小学館 編集者）

〔2部〕ファン・ボルム（作家）、佐藤香（集英社 編集者）

・進行：お笑い芸人 ピストジャム

・参加人数：300名様 ※応募締切：6月21日（日）

■K-BOOK TALK 3：韓日SF作家の出会い＆韓国ヒーリングエッセイの世界

1部は韓国と日本のSF作家のブックトーク、2部は韓国のヒーリングエッセイを紹介。

・日時／会場：7月11日（土）14:00～16:00／駐日韓国文化院 2F ハンマダンホール

・登壇者

〔1部〕チョン・セラン（作家）、小川哲（作家）、茅野らら（早川書房 編集者）

〔2部〕ムン・ジョンヒ（エッセイスト兼俳優）、チェ・ゴンジュ（イベント企画プロデューサー）

・参加人数：300名様 ※応募締切：6月28日（日）

〔K-BOOK TALK登壇作家〕

キム・ホヨン作家

作家 キム・ホヨン / 注目作 『不便なコンビニ』

韓国の小説家、シナリオ作家、ストーリーテラー

キャリアの転機となった『不便なコンビニ』シリーズは、「K-ヒーリング・フィクション」という新たな潮流を生み出し、世界中の読者から愛されている。韓国国内だけでも180万部以上を売り上げた。本作は現在、30以上の言語・50か国以上で出版されており、日本では2024年本屋大賞 翻訳小説部門 第3位を受賞した。

7作目の長編小説『マイ・ドン・キホーテ』は、今秋日本で刊行予定。

ファン・ボルム作家

作家 ファン・ボルム / 注目作 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』

大学でコンピューター工学を専攻し、韓国の大手メーカーでソフトウェア開発者として勤務した後、30歳を過ぎてから執筆を始める。

『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』は34言語に翻訳出版され、全世界累計100万部を突破した。2024年日本本屋大賞 翻訳小説部門第1位、2024 Goodreads Choice Awards 小説部門第3位受賞、2025年ダブリン文学賞ロングリストに選出。その他の著書に、エッセイ『毎日読みます』（集英社）『生まれて初めてのキックボクシング』『このくらいの距離がちょうどいい』『シンプル生活者』（いずれも未邦訳）がある。

チョン・セラン作家

作家 チョン・セラン / 注目作 『私たちのテラスで、終わりを迎えようとする世界に乾杯』

2010年に作品活動を開始。著書に小説集『屋上で会いましょう』『声をあげます』、長編小説『八重歯が見たい』『地球でハナだけ』『アンダー、サンダー、テンダー』『J・J・J三姉弟の世にも平凡な超能力』『保健室のアン・ウニョン先生』『フィフティ・ピープル』『シソンから、』などがある。チャンビ長編小説賞、韓国日報文学賞などを受賞。『保健室のアン・ウニョン先生』はNetflixオリジナルドラマとして映像化された。

小川哲作家

作家 小川哲 / 注目作 『君のクイズ』

2015年に『ユートロニカのこちら側』（早川書房）でデビュー。

『ゲームの王国』（早川書房）で18年に日本SF大賞と山本周五郎賞受賞。23年に『地図と拳』（集英社）で第168回直木賞受賞。

他に『君のクイズ』（朝日新聞出版）『斜め45度の処世術』（CEメディアハウス）など。

特に、『君のクイズ』は韓国でも翻訳出版され大きな人気を博した。

エッセイスト兼俳優 ムン・ジョンヒ

エッセイスト兼俳優 ムン・ジョンヒ / 注目作 『マヌ物語』（未邦訳）

長年にわたり映画、テレビ、舞台を行き来しながら精力的に活動してきた俳優。演技者として数々の賞を受賞し、多くの観客から愛されてきた。また、ゴールデン・レトリーバーのマヌの“母”としても、幸せな7年間を過ごした。より多くの命が、より深くつながってほしいという願いを込めて、マヌと出会い、愛を交わした日々の記録を『マヌ物語』に丁寧に綴っている。

■K-BOOK 展示

日本で注目を集めている最新の韓国文学から、話題の絵本まで約100冊を展示。「韓国文学の今」をいち早くチェックできる、トレンドが詰まった展示

・日時：7月3日（金）～23日（木）10:00～17:00 ※休館日：日曜日、祝日（7/17、7/20）

・会場：駐日韓国文化院 2F ラウンジ ※事前申込不要

■K-BOOK フェア

代官山 蔦屋書店の文学ゾーンが、期間限定で韓国の本に染まる特別なフェア。話題の小説や美しい絵本、写真集など、今触れるべき多彩なK-Bookの魅力を広く紹介。

・日時：7月3日（金）～16日（木）

・会場：代官山 蔦屋書店 文学エリア ※事前申込不要

■お問い合せ：駐日韓国大使館 韓国文化院 ☎ 03-3357-5970 (メール) pr@koreanculture.jp

■主催：駐日韓国大使館 韓国文化院、韓国出版文化産業振興院

■協力：代官山 蔦屋書店

■公式ホームページ：https://www.koreanculture.jp/info_news_view.php?number=8422