【新発売】池田真子さん×HAYNIコラボ第３弾バッグの１番人気ブラックカラーにシルバー金具が新登場！！

株式会社HAYNI

バッグ・ジュエリーブランドを展開する株式会社HAYNI（本社：大阪市淀川区、代表取締役：上間亜希子、以下HAYNI）は、3月の発売開始後、即日完売から予約販売が続き、現在即納発送が再開されたばかりの整理収納アドバイザー・池田真子さんとのコラボ第３弾ショルダーバッグ「Thuki ツキ」につきまして、人気のブラックカラーに、これまでゴールドだった金具部分をシルバーに変更した「シルバー金具」仕様での販売を2026年6月20日(土)20時より開始いたします。

https://www.hayni.jp/c/item/thuki

お客様のあったらいいな、をカタチに・・・

コラボ第１弾の「中身が散らからないバッグ」、第2弾の「工夫いらずで整う収納リュック」に続いて、３月に発売された池田真子さん×HAYNIコラボ第3弾、収納力重視の「荷物が多い日に頼れる大人のショルダーバッグ」は、発売開始以来、多くの方に支持していただいております。

実際に手にされた方からは、「バッグの中で迷わない！かゆいところに手が届くバッグ」「たくさんの仕切りで荷物をスッキリ整理。安心のファスナー付きでもう他のバッグは使えない！」といった声が届き、使いやすさと収納力の高さが日常にしっかり寄り添うことを実感させてくれました。

一方で、発売前より「金具シルバーはありませんか？」「金具の色がシルバーだったら欲しかったな」といった声も。ユーザーの期待に応えたいと池田さんとも相談を重ね、1番人気のブラックカラーに金具部分をシルバー色に変更した「シルバー金具」仕様を追加することになりました。

ゴールドに比べると控えめながら、どんな場面にも自然に馴染むシルバーの輝きは、見た目の印象をさらに洗練し、日常のさまざまなシーンに寄り添う、新しいブラックの魅力が生まれました。

池田真子さん着用、左がゴールド金具仕様、右が新追加のシルバー金具仕様

整理収納アドバイザーが考案した”探さない・迷わないバッグ”

「持ったときに身体に馴染みやすく、日常のおでかけや旅行にも便利な、底がラウンド型のバッグ。

その一方で、「中身が乱れやすい」という悩みもありました。自分で収納を工夫しようとしても、中々うまくいかず、難しさを感じていたので、私と同じように悩んでいる方に向けて、工夫しなくても、”きれいを保てるバッグ”を作りたい。そう考えたのがThuki（ツキ）誕生のきかっけです。」と池田さん。整理収納アドバイザー１級の池田さんだからこそ考え抜かれたこだわりのバッグです。

池田真子さん×HAYNIコラボ Thuki ツキ

\12,100(税込)

送料無料

カラー：

・ブラック(ゴールド金具)

・ブラック(シルバー金具)

・グレージュ(ゴールド金具)

・トープ(ゴールド金具)



販売サイト：HAYNI公式ストア、HAYNI楽天市場店、HAYNI Yahooショッピング店

https://www.hayni.jp/c/item/thuki

詳細・ご購入はこちら :https://www.hayni.jp/c/item/thuki

HAYNIについて

HAYNI（ヘイニ）は、2015年にマンションの一室からスタートした大人の女性のためのバッグブランドです。創業者の上間亜希子は、当時2歳の一人娘を抱えシングルマザーになったタイミングでブランドを立ち上げました。仕事と子育てを両立する生活の中で感じた、多くの女性が抱える課題を解決するため、「どうすれば、この状況を華麗にこなすことが可能か？」をミッションに掲げています。

大容量でも品があって女性らしい、高見えだけど手の届くコストパフォーマンスにこだわり、大人女性の日常に寄り添うバッグを提案。現在、国内外のECサイト8店舗を展開し、2022年11月にはニューヨーク・ブルックリンでの展示・販売も実現しています。

姉妹ブランドの「Ops.（オプス）」は2016年に誕生したジュエリー＆アクセサリーブランドで、忙しい大人女性のために、シンプルながら"ひとくせ"あるデザインで、身につける人のアイデンティティを映し出すアイテムを展開しています。

株式会社HAYNI 概要

会社名：株式会社HAYNI（ヘイニ）

本社：〒532-0001 大阪市淀川区十八条3-9-35

代表取締役：上間亜希子

創業：2015年3月

設立：2017年4月

公式ストア

https://www.hayni.jp/

https://ops-official.com/

HAYNI 公式 Instagram

https://www.instagram.com/bag_hayni/

@bag_hayni

#hayni

HAYNI 公式 LINE

https://page.line.me/616ypskt?openQrModal=true

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