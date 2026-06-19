【行列のできる北海道発ベーカリーが静岡県三島市に初出店！】ペンギンベーカリー三島店 2026年6月26日(金)オープン

株式会社ペンギン

株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高山英之）が運営する、北海道産小麦の焼きたてパンで人気のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」は、このたび静岡県三島市に新店舗をオープンいたします。

豊かな自然環境と首都圏へのアクセスの良さを兼ね備えた三島市は、近年、移住先として注目を集めるとともに、子育て世代からも支持を集めるエリアです。ペンギンベーカリーは、北海道産小麦の焼きたてパンを通じて、地域の皆さまの暮らしに寄り添い、焼きたてのおいしさを身近にお届けする店舗を目指します。

ペンギンベーカリー三島店 外観イメージ

■ペンギンベーカリー三島店 店舗概要

【住 所】〒411-0836 静岡県三島市富田町3-1

【営業時間】10:00～19:00 ※当日分のパンが無くなり次第、終了

【駐 車 場】あり

出店地の富田町エリアは、国道1号線・136号線に近く、周辺住民はもちろん、近隣エリアからも車でアクセスしやすい立地。周辺には大型ショッピングセンターや様々な店舗がロードサイドに集まり、日常のお買い物のついでにも利用しやすいロケーションです。お近くにお越しの際は、是非、お気軽にお立ち寄りください。

三島市の皆様の暮らしに寄り添う、ペンギンベーカリーの3つの魅力

１.毎日立ち寄りたくなる、親しみやすい美味しさ

ペンギンベーカリーのパンは、北海道産小麦のおいしさを活かした、素朴で飽きのこない味わいが特長です。毎日の朝食やおやつ、ランチなど、日常のさまざまなシーンで気軽に楽しんでいただけるよう、手に取りやすい価格帯にもこだわっています。

２.家族みんなのお気に入りが見つかる豊富なラインアップ

店内には、食パンや菓子パン、総菜パンなど約80種類の商品が並びます。小さなお子さまからシニア世代まで、それぞれの好みに合わせて選べる豊富なラインアップをご用意。毎日の食卓に寄り添う定番商品から、頑張った日のちょっとしたご褒美にぴったりなパンまで、幅広くお楽しみいただけます。

３.北海道グルメとの出会いも楽しめる

ペンギンベーカリーではパンだけでなく、北海道名物「ザンギ」や「あげいも」などの人気グルメも販売しています。さらに、日本一に輝いた実績を持つカレーパンもご用意。静岡にいながら北海道のおいしさを気軽に楽しめるのも、ペンギンベーカリーならではの魅力です。

ペンギンベーカリーのおすすめ商品

カレーパングランプリ(R)で6年連続受賞！ 最高金賞を受賞したカレーパンが３つも揃う！ペンギンベーカリー自慢の日本一のカレーパン※1

・【2021年最高金賞】カレーパンフォンデュ 税込300円

・【2020・2022年最高金賞】海老カレーパンフォンデュ 税込380円

・【2024・2025年最高金賞】北海道産牛のカレーパンフォンデュ 税込380円

北海道産小麦でつくったお餅のような弾力の生地に、衣をつけて毎日お店でカリッと揚げています。サクサクの衣の中から特製カレールーとチーズフォンデュがとろけ出す『カレーパンフォンデュ』。カレールーに甘エビオイルを加え、プリプリの海老が丸ごと入った『海老カレーパンフォンデュ』。そして、じっくりと煮込んだホロホロと柔らかい北海道産の牛肉を贅沢に詰め込んだ『北海道産牛のカレーパンフォンデュ』。いずれもカレーパングランプリ(R)で全国の数あるカレーパンの中から日本一に選ばれた自慢のカレーパンです。

※1 日本カレーパン協会主催（ https://currypan.jp/gp ）が主催。ペンギンベーカリーは、2020・2022年に「海老カレーパンフォンデュ」が、2021年に「カレーパンフォンデュ」が、そして2024・2025年に「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」がそれぞれ最高金賞を受賞し、日本一に輝きました。

全国の食パンファンの心を掴んだペンギンベーカリーの代表商品

とべない食パン

1斤 税込380円 2斤(1本) 税込720円

毎日食べる食パンだから、美味しさだけでなく品質も重視したい。そんな想いで試行錯誤しながらたどり着いた北海道産小麦『ゆめちから』を100%使用して完成させました。卵・乳製品・ハチミツ・バター・マーガリンを一切使わずにおつくりしているので、ちいさなお子様やアレルギーをお持ちの方も安心して召し上がっていただけます。

パン屋なのに、つい買いたくなる！北海道発ベーカリーならではの名物グルメ

ペンギンベーカリーでは、パンだけでなく北海道ならではのグルメも販売しています。特に、第13回・第15回からあげグランプリ※2で金賞を受賞した「ザンギ串」と、北海道で長年親しまれてきた「峠のあげいも」は、多くのお客様に支持される定番商品です。

※2 日本唐揚協会主催（ https://karaage.ne.jp ）

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーオープンの様子（左：ペンギンベーカリー泉佐野店 右：ペンギンベーカリー横浜元町店）

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに全国展開する北海道のパン屋さん。北海道産の小麦をつかった焼きたてパンを求めて、多くのお客様がご来店され、オープン時には行列ができるほど全国のお客様からご好評をいただいております。

店名はもちろん動物の「ペンギン」から。決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩くペンギンの姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。

◆ペンギンベーカリー店舗◆

【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、青森三沢店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、上田しおだ野店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、横浜元町店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、Coco西中洲店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店

今回の三島店がオープンしたことで、全国27都道府県（1都1道2府23県）・全68店舗となりました。全国どの地域に暮らしていても、北海道産小麦の美味しい焼きたてパンを、お住まいの近くでお求めいただけることを目標にこれからも邁進してまいります。

会社情報

[代 表] 高山 英之

[本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２F

[東京支社] 〒170-6010 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F

[電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035

[メールアドレス] info@penguinbakery.com

ホームページ https://www.penguinbakery.com/

Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/

Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/

X https://x.com/penguinhokkaido

FC加盟に関するお問い合わせ :https://www.penguinbakery.com/contact