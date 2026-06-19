未来へ読み継ぐ、その手に届けるために。歩み続けるためのものがたり＜エファジャパン夏募金 2026年8月31日（月）まで＞

認定NPO法人エファジャパン

エファジャパン（以下、エファ）は、2004年の設立以来カンボジアやラオスで教育福祉支援を行ってきました。放課後学習教室やモデル図書室の整備、デジタル図書の開発、人材育成のための活動にも力を注いでいます。

■逆境を越えて：カンボジア農村部 障害児教育5年間の記録

5年前、教室の扉が遠かった、障害がある子どもたちが、今はクラスメートと肩を並べて学んでいます。農村部であるカンボジア・カンポット州に障害がある子どもたちが通う放課後教室チルドレン・スタディ・クラブ（CSC）に5年間通う22人の子どもたちの変化を追いました。

■活動現場で生まれた変化

■エファジャパン夏募金2026

さまの温かいご支援が、一人ひとりの背中を押し続けてきた結果です。

夏募金でいただいたご支援は、以下の活動のために大切に使わせていただきます。

- 能登半島地震の被災地でのブックカフェ- カンボジアとラオスにおける障害がある子どもたちへの図書館事業▼エファ夏募金2026の公式ページ（詳細・ご支援はこちらから）https://www.efa-japan.org/post-18814/- 期間

2026年8月31日（月）まで

- 銀行振込

中央労働金庫（2963） 市谷支店（299）普）1442725 トクヒ）エファジャパン

三菱UFJ 銀行（0005） 市ヶ谷支店（014） 普）1340692 トクヒ）エファジャパン

※寄付金受領書を発行します。お振込み後、事務局までメールまたは電話でご連絡ください。

- 郵便振替

00190-6-723415 加入者名）エファジャパン

※寄付金受領書を発行します。払込取扱票通信欄に「夏募金」とご記入ください。

- クレジットカード

下記URLをクリック、もしくはQRコードを読み込むと、クレジットカードからの寄付ページへ移動します。スマートフォンからのご支援も可能です。

「寄付をする」＞「今回のみのご寄付」より任意の金額をお選びください。

https://www.efa-japan.org/partner/join/#once

エファジャパン

認定NPO法人エファジャパンは、「すべての子どもたちが可能性と創造性を発揮し、自分ものがたりを描ける社会に」を合言葉に、アジアと日本で教育・福祉支援を行う国際協力NGOです。

ラオス、カンボジア、ベトナムでは図書館づくりや障害のある子どもへの学習支援を、日本では能登半島地震の被災地で「奥能登を走る！ブックカフェ」を実施し、本にふれる環境を絶やさない支援にも取り組んでいます。

特定非営利活動法人エファジャパン

WEB https://www.efa-japan.org/

本の飢餓の解決のためにエファは活動を行っています。