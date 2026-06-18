朗読、音楽、書き下ろしのイラストで描く宮澤賢治ワールド！

■宮澤賢治による名作の世界が、語り、音楽、イラストとともに、ホールいっぱいに広がります。

公益財団法人神奈川芸術文化財団 神奈川県立県民ホール「オツベルと象」 イラスト：篠川 理湖

神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)は休館中、神奈川県内33市町村全地域の文化施設などへと活動の場を広げています。

昨年度、英国発祥の童謡「マザーグース」を絵本仕立ての映像と字幕、古楽器演奏と原語（英語）でお届けし、好評を得た「音楽絵本」企画。今年度は、詩人・童話作家の宮澤 賢治の名作「オツベルと象」「どんぐりと山猫」を、語りと音楽、そして本公演のために書き下ろされたイラストとともにお楽しみいただきます。

語りは、「お風呂がわきました」などの機械音声や、ナレーター、声優としてもおなじみの講談師・一龍斎 貞弥(https://kodankyokai.jp/ichiryusai-teiya/)。講談師ならではの豊かな表現力と迫力ある語り口で、童話の世界に引き込みます。

音楽は、フランスで学び、ルーヴル美術館でのソロ公演など、日本国内のみならずヨーロッパ、アジア各国で多数の公演に出演するリュート奏者・高本 一郎(https://ichiroluth.exblog.jp/)。オペラや歌舞伎、演劇や朗読の舞台でも活躍する高本が、繊細で情緒豊かな音色で物語を盛り立てます。

一龍斎 貞弥

高本 一郎

そして物語にそって絵本をめくるように投影される、舞台美術の分野で活躍する篠川 理湖による本公演のために書き下ろされたイラストが、会場いっぱいに鮮やかに広がります。

小さなお子様から大人まで楽しめる「音楽絵本」。宮澤 賢治の不思議で幻想的な世界に入り込み、まるで主人公になったような感覚を、ぜひご体験ください。

(スペード)あらすじ(スペード)

「オツベルと象」

村に、ふらりと白い象がやってきました。大地主のオツベルは「ここで働かないか」と象を誘います。初めはよろこんで働いていた白い象は、やがて酷使され、動けなくなってしまいます。象が月に助けを求めると、月は「手紙を書いたらどうだい」と言います。手紙を読んだ仲間の象たちは憤り、オツベルの手から白い象を助けようとします。

「どんぐりと山猫」

尋常小学校に通うかねた一郎のもとに、山猫から手紙が届きました。一郎に「面倒な裁判に来てほしい」というのです。一郎が山へ行くと、多くのどんぐりたちが「自分が一番えらい」と争い、山猫が困り果てていました。一郎が山猫にした、解決のための見事な助言とは？お礼に山猫が贈ったプレゼントとは？

■公演概要

【 公演名 】音楽絵本 宮澤賢治シリーズ【逗子公演】

【 日時 】2026年10月18日（日）16:00開演（15:30開場）

【 会場 】逗子文化プラザ なぎさホール(https://www.bunka-plazahall.com/access/)（逗子市逗子4-2-10 逗子文化プラザホール）

京浜急行「逗子・葉山駅」徒歩2分、JR「逗子駅」徒歩5分

【 出演 】一龍斎 貞弥（朗読）高本 一郎（リュート）

【 イラスト 】篠川 理湖

【 料金 】全席指定（税込）一般：2,000円 Ｕ24（24歳以下）：500円

※0～3歳は膝上鑑賞無料（席が必要な場合はＵ24チケットをお求めください）

※車椅子・ほじょ犬同伴でご来場の方は、事前に「チケットかながわ」までお問い合わせ・ご予約ください。

※やむを得ない事情により内容、出演者等が変更になる場合がございます。

※演奏中はご入場いただけません。開演時間に遅れた場合は、案内係の指示に従ってください。

【 KAme（かながわメンバーズ）Web先行発売 】2026年7月4日（土）

【 一般発売 】2026年7月5日（日）

【 チケット 】

●チケットかながわ 電話：0570-015-415（10:00～18:00）

Web：https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/ongaku_ehon_zushi

窓口：KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00) 神奈川県立音楽堂（13:00～17:00/月曜休）

●逗子文化プラザホール1F窓口（来館）

7月5日（日）発売初日のみ販売開始は、10:00～

7月6日（月）以降の販売時間は、開館日 9:00～20:00

休館日：毎月第1・第3火曜日 ※国民の祝日に当たる場合はその翌日

●イープラス https://eplus.jp/(https://eplus.jp/)

【 Web 】https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/ongaku_ehon_zushi

アクセシビリティ（鑑賞サポート・託児サービス）はWebサイト(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/ongaku_ehon_zushi)をご確認ください。

【 主催 】神奈川県立県民ホール（指定管理者：公益財団法人神奈川芸術文化財団）

【 共催 】逗子文化プラザホール（指定管理者：逗子文化プラザパートナーズ）

【 企画構成 】大平 久美（K Productions）

【 助成 】文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）│独立行政法人日本芸術文化振興会

■公演チラシ

チラシ（表）

チラシ（裏）

■SNS

https://prtimes.jp/a/?f=d140377-39-ecbf4771c21df52f756bba52a5184d33.pdf

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