『怪盗クイーン』『都会のトム＆ソーヤ』『名探偵夢水清志郎事件ノート』のはやみねかおる先生公式ファンクラブ「赤い夢学園」開設2周年記念スペシャルイベントチケット二次抽選がスタート！ファン投稿の募集も開始

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株式会社講談社


『怪盗クイーン』『都会のトム＆ソーヤ』『名探偵夢水清志郎事件ノート』などを手掛けてきた児童文学作家・はやみねかおる先生の公式ファンクラブ「赤い夢学園」が2026年9月に開設2周年を迎えます。



これを記念したスペシャルイベント「はやみねかおる 赤い夢学園林間学校2026」を、2026年8月16日（日）に愛知県芸術劇場 小ホール（愛知県名古屋市）で開催します。三重県出身のはやみねかおる先生の地元・東海地方でのイベントとあって、盛り上がること間違いなし！



本イベントのチケット二次抽選が6月18日（木）18時より、ローチケにて開始しました。グッズ付きチケットには、イベント限定のオリジナル「アクリルスタンドセット」が付いてきます！




チケット二次抽選の受付は7月2日（木）23時59分まで。グッズ付きチケットの申し込みは二次抽選までの受付となります。お申し込みはお早めに。



夜の部は、みんなでつくる投稿企画！


夜の部では、ファンのみなさんからの投稿を大募集！3つのテーマの中から選ばれた投稿は、イベント内でご紹介します。


はやみねかおる先生が、あなたの投稿を読み上げてくれるかも……!?



【募集するテーマ】


１. 赤い夢学園の七不思議をみんなで決めよう！


赤い夢学園にありそうな場所、キャラクターたちがやりそうなこと、そこで起こる不思議な現象やちょっとおかしな事件など……。


あなたが考えた「赤い夢学園にまつわる七不思議」のエピソードを募集します。選ばれたエピソードは、公式七不思議に認定されるかも!?



２. このラブレター、誰あて？


はやみね作品のキャラクターや赤い夢学園にまつわる人へ向けて、相手の名前を出さずに2～4行程度のラブレターを書いてください。イベント内では、そのラブレターが誰あてなのかを、赤い夢学園職員と生徒のみなさんで推理します。


もちろん、名前を出して自由に想いを伝える、ふつうのラブレター《ファンレター》も大歓迎です。



３. 「赤い夢学園」お便りコーナー


はやみねかおる先生への質問、作品の感想、イベントへのメッセージ、赤い夢学園職員に相談したいこと（!?）など、ご自由にお寄せください。


募集の詳細は応募フォームをご確認ください。


URL：https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/news/Ai4dK(https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/news/Ai4dK)



▼開催概要


はやみねかおる 赤い夢学園林間学校2026


【日時】　2026年8月16日(日)


【会場】　愛知県芸術劇場　小ホール


（URL:https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/facility/mini.html(https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/facility/mini.html)）


【登壇者】はやみねかおる　赤い夢学園教師陣（講談社編集者）予定


【開催時間】昼の部　開場12：45　開演13：30　夜の部　開場15：45　開演16：30


※夜の部はファンクラブ会員限定イベントとなります。


【アクセス】交通アクセスはこちら(https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/access.html)


【公式X】https://x.com/hayaminekaoru30(https://x.com/hayaminekaoru30)　　　　　　　　



▼チケット情報


昼の部/夜の部（共通）


１.大人チケット：4,500円（税込）


２.子どもチケット：2,500円（税込）


３.グッズ付き大人チケット：7,500円（税込）


４.グッズ付き子どもチケット：5,500円（税込）



ローソンチケットにて販売。


詳細はチケットサイトにてご確認ください。



【トークショー：昼の部（一般の部）】


トークショー昼の部　https://l-tike.com/event/mevent/?mid=753044



【トークショー：夜の部（赤い夢学園会員限定の部）】


トークショー夜の部　赤い夢学園会員限定


https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/membersonly/B4SmS/view(https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/member/sign_in?return_path=%2Fakaiyume%2Fmembersonly%2FB4SmS%2Fview)


※赤い夢学園会員のみアクセスできます。



※子どもの対象：小学生～中学生


※未就学児は保護者同伴の場合に限り、無料で鑑賞可能です。ただしお席の用意はなく保護者の膝上鑑賞となります。


※夜の部は「赤い夢学園」プレミアム・ベーシック会員が限定で購入できます。


※夜の部について、応募者多数の場合はプレミアム会員から優先的に当選します。



【お問い合わせ先】


チケットに関するお問合せはこちら(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=753044)