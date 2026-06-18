『怪盗クイーン』『都会のトム＆ソーヤ』『名探偵夢水清志郎事件ノート』のはやみねかおる先生公式ファンクラブ「赤い夢学園」開設2周年記念スペシャルイベントチケット二次抽選がスタート！ファン投稿の募集も開始
『怪盗クイーン』『都会のトム＆ソーヤ』『名探偵夢水清志郎事件ノート』などを手掛けてきた児童文学作家・はやみねかおる先生の公式ファンクラブ「赤い夢学園」が2026年9月に開設2周年を迎えます。
これを記念したスペシャルイベント「はやみねかおる 赤い夢学園林間学校2026」を、2026年8月16日（日）に愛知県芸術劇場 小ホール（愛知県名古屋市）で開催します。三重県出身のはやみねかおる先生の地元・東海地方でのイベントとあって、盛り上がること間違いなし！
本イベントのチケット二次抽選が6月18日（木）18時より、ローチケにて開始しました。グッズ付きチケットには、イベント限定のオリジナル「アクリルスタンドセット」が付いてきます！
チケット二次抽選の受付は7月2日（木）23時59分まで。グッズ付きチケットの申し込みは二次抽選までの受付となります。お申し込みはお早めに。
夜の部は、みんなでつくる投稿企画！
夜の部では、ファンのみなさんからの投稿を大募集！3つのテーマの中から選ばれた投稿は、イベント内でご紹介します。
はやみねかおる先生が、あなたの投稿を読み上げてくれるかも……!?
【募集するテーマ】
１. 赤い夢学園の七不思議をみんなで決めよう！
赤い夢学園にありそうな場所、キャラクターたちがやりそうなこと、そこで起こる不思議な現象やちょっとおかしな事件など……。
あなたが考えた「赤い夢学園にまつわる七不思議」のエピソードを募集します。選ばれたエピソードは、公式七不思議に認定されるかも!?
２. このラブレター、誰あて？
はやみね作品のキャラクターや赤い夢学園にまつわる人へ向けて、相手の名前を出さずに2～4行程度のラブレターを書いてください。イベント内では、そのラブレターが誰あてなのかを、赤い夢学園職員と生徒のみなさんで推理します。
もちろん、名前を出して自由に想いを伝える、ふつうのラブレター《ファンレター》も大歓迎です。
３. 「赤い夢学園」お便りコーナー
はやみねかおる先生への質問、作品の感想、イベントへのメッセージ、赤い夢学園職員に相談したいこと（!?）など、ご自由にお寄せください。
募集の詳細は応募フォームをご確認ください。
URL：https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/news/Ai4dK(https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/news/Ai4dK)
▼開催概要
はやみねかおる 赤い夢学園林間学校2026
【日時】 2026年8月16日(日)
【会場】 愛知県芸術劇場 小ホール
（URL:https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/facility/mini.html(https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/facility/mini.html)）
【登壇者】はやみねかおる 赤い夢学園教師陣（講談社編集者）予定
【開催時間】昼の部 開場12：45 開演13：30 夜の部 開場15：45 開演16：30
※夜の部はファンクラブ会員限定イベントとなります。
【アクセス】交通アクセスはこちら(https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/access.html)
【公式X】https://x.com/hayaminekaoru30(https://x.com/hayaminekaoru30)
▼チケット情報
昼の部/夜の部（共通）
１.大人チケット：4,500円（税込）
２.子どもチケット：2,500円（税込）
３.グッズ付き大人チケット：7,500円（税込）
４.グッズ付き子どもチケット：5,500円（税込）
ローソンチケットにて販売。
詳細はチケットサイトにてご確認ください。
【トークショー：昼の部（一般の部）】
トークショー昼の部 https://l-tike.com/event/mevent/?mid=753044
【トークショー：夜の部（赤い夢学園会員限定の部）】
トークショー夜の部 赤い夢学園会員限定
https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/membersonly/B4SmS/view(https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/member/sign_in?return_path=%2Fakaiyume%2Fmembersonly%2FB4SmS%2Fview)
※赤い夢学園会員のみアクセスできます。
※子どもの対象：小学生～中学生
※未就学児は保護者同伴の場合に限り、無料で鑑賞可能です。ただしお席の用意はなく保護者の膝上鑑賞となります。
※夜の部は「赤い夢学園」プレミアム・ベーシック会員が限定で購入できます。
※夜の部について、応募者多数の場合はプレミアム会員から優先的に当選します。
【お問い合わせ先】
チケットに関するお問合せはこちら(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=753044)