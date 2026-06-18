『怪盗クイーン』『都会のトム＆ソーヤ』『名探偵夢水清志郎事件ノート』のはやみねかおる先生公式ファンクラブ「赤い夢学園」開設2周年記念スペシャルイベントチケット二次抽選がスタート！ファン投稿の募集も開始

株式会社講談社

『怪盗クイーン』『都会のトム＆ソーヤ』『名探偵夢水清志郎事件ノート』などを手掛けてきた児童文学作家・はやみねかおる先生の公式ファンクラブ「赤い夢学園」が2026年9月に開設2周年を迎えます。

これを記念したスペシャルイベント「はやみねかおる 赤い夢学園林間学校2026」を、2026年8月16日（日）に愛知県芸術劇場 小ホール（愛知県名古屋市）で開催します。三重県出身のはやみねかおる先生の地元・東海地方でのイベントとあって、盛り上がること間違いなし！

本イベントのチケット二次抽選が6月18日（木）18時より、ローチケにて開始しました。グッズ付きチケットには、イベント限定のオリジナル「アクリルスタンドセット」が付いてきます！

チケット二次抽選の受付は7月2日（木）23時59分まで。グッズ付きチケットの申し込みは二次抽選までの受付となります。お申し込みはお早めに。

夜の部は、みんなでつくる投稿企画！

夜の部では、ファンのみなさんからの投稿を大募集！3つのテーマの中から選ばれた投稿は、イベント内でご紹介します。

はやみねかおる先生が、あなたの投稿を読み上げてくれるかも……!?

【募集するテーマ】

１. 赤い夢学園の七不思議をみんなで決めよう！

赤い夢学園にありそうな場所、キャラクターたちがやりそうなこと、そこで起こる不思議な現象やちょっとおかしな事件など……。

あなたが考えた「赤い夢学園にまつわる七不思議」のエピソードを募集します。選ばれたエピソードは、公式七不思議に認定されるかも!?

２. このラブレター、誰あて？

はやみね作品のキャラクターや赤い夢学園にまつわる人へ向けて、相手の名前を出さずに2～4行程度のラブレターを書いてください。イベント内では、そのラブレターが誰あてなのかを、赤い夢学園職員と生徒のみなさんで推理します。

もちろん、名前を出して自由に想いを伝える、ふつうのラブレター《ファンレター》も大歓迎です。

３. 「赤い夢学園」お便りコーナー

はやみねかおる先生への質問、作品の感想、イベントへのメッセージ、赤い夢学園職員に相談したいこと（!?）など、ご自由にお寄せください。

募集の詳細は応募フォームをご確認ください。

URL：https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/news/Ai4dK(https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/news/Ai4dK)

▼開催概要

はやみねかおる 赤い夢学園林間学校2026

【日時】 2026年8月16日(日)

【会場】 愛知県芸術劇場 小ホール

（URL:https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/facility/mini.html(https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/facility/mini.html)）

【登壇者】はやみねかおる 赤い夢学園教師陣（講談社編集者）予定

【開催時間】昼の部 開場12：45 開演13：30 夜の部 開場15：45 開演16：30

※夜の部はファンクラブ会員限定イベントとなります。

【アクセス】交通アクセスはこちら(https://www-stage.aac.pref.aichi.jp/access.html)

【公式X】https://x.com/hayaminekaoru30(https://x.com/hayaminekaoru30)

▼チケット情報

昼の部/夜の部（共通）

１.大人チケット：4,500円（税込）

２.子どもチケット：2,500円（税込）

３.グッズ付き大人チケット：7,500円（税込）

４.グッズ付き子どもチケット：5,500円（税込）

ローソンチケットにて販売。

詳細はチケットサイトにてご確認ください。

【トークショー：昼の部（一般の部）】

トークショー昼の部 https://l-tike.com/event/mevent/?mid=753044

【トークショー：夜の部（赤い夢学園会員限定の部）】

トークショー夜の部 赤い夢学園会員限定

https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/membersonly/B4SmS/view(https://cocreco.kodansha.co.jp/akaiyume/member/sign_in?return_path=%2Fakaiyume%2Fmembersonly%2FB4SmS%2Fview)

※赤い夢学園会員のみアクセスできます。

※子どもの対象：小学生～中学生

※未就学児は保護者同伴の場合に限り、無料で鑑賞可能です。ただしお席の用意はなく保護者の膝上鑑賞となります。

※夜の部は「赤い夢学園」プレミアム・ベーシック会員が限定で購入できます。

※夜の部について、応募者多数の場合はプレミアム会員から優先的に当選します。

【お問い合わせ先】

チケットに関するお問合せはこちら(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=753044)